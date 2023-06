Rubrique sponsorisée Semaine de l’identification 2023 : Pour les protéger, faites-les identifier

Du 12 au 18 juin 2023, c’est la 5e édition de la semaine nationale de l’identification des chiens et des chats. Sur le TCO, elle démarre avec 2 jours d’avance, dès le 10 juin 2023. Par TCO - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 15:17



Identification : Assurez-vous qu’ils portent une identification visible en tout temps.



Stérilisation : Optez pour la stérilisation, un geste responsable qui évite la surpopulation et prévient certains problèmes de santé et de comportement.



Surveillance : Veillez sur eux en toute circonstance, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour enrichir cette initiative, les médiateurs du TCO sont mobilisés avec des stands d’animation pour le grand public et des journées de sensibilisation devant les écoles du territoire. Nos médiateurs vous attendent pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans vos démarches.



Au programme sur notre territoire

► Samedi 10 juin, Des animations grand public : Stand d’animation durant le « Pat à Ter » | Trois-Bassins | 9h à 12h

Sensibilisation en itinérance avec peluche dans le marché forain et sur le littoral | Saint-Leu | 8h à 12h ► Dimanche 11 juin, sensibilisation en itinérance avec peluche : au marché forain de la rivière des galets | 7h à 9h

à Terranimo | le Port | 9h30 à 12h ► Des animations devant certains établissements scolaires du territoire entre 7h30 et 8h les : Vendredi 9 juin : école Paul Éluard | la Possession – école maternelle Georges Thiebaut | le Port

Lundi 12 juin : école Gervais Barret | le Port – école Bellemène | Saint-Paul

Mardi 13 juin : école maternelle Piton | Saint-Leu – école maternelle Ravine Daniel | Saint-Paul À retrouver sur notre site internet

Out zanimo, okip a li ! ► Toutes les informations pratiques relatives à l’ identification de votre animal et à la prévention de l’errance animale

Plus qu’une obligation légale, l’identification, par puce électronique ou le tatouage, est le seul moyen d’officialiser le lien avec votre animal.



