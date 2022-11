Communiqué Semaine de l'entrepreneuriat : Enfilez vos gants et montez sur le ring l’entrepreneurial avec la Cité des métiers au Campus Pro de St-Pierre !

Comme chaque année depuis 7 ans, la Cité des métiers de la Réunion lance la Semaine de l’entrepreneuriat qui s’inscrit dans la cadre de la Semaine internationale de l’entrepreneuriat. Concurrence, crise, galère, doute, stress, solitude : l’entrepreneuriat est loin d’être un terrain facile ! Certes, il permet bien souvent à l’entrepreneur d’exercer une activité qu’il aime mais le tableau est loin d’être édulcoré ! Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 16:27

Pour sa Semaine de l’entrepreneuriat du 14 au 18 novembre 2022, la Cité des métiers de la Réunion a donc souhaité donner des outils concrets aux porteurs de projet et jeunes entrepreneurs pour prendre place sur le "ring entrepreneurial" à La Réunion : ateliers, conférences, webinaires, coups de pouce conseil … les partenaires de la création d’entreprise de l’île se sont associés à cette semaine pour une programmation utile et concrète !



Notre programme est construit autour de plus de 30 évènements animés par une vingtaine de partenaires tout au long de la semaine !



Les porteurs de projet et jeunes entrepreneurs peuvent s’inscrire pour participer à divers ateliers pour y découvrir des outils concrets pour les différentes étapes de la création d'entreprise, se laisser guider sur les principaux éléments d’un business plan et pourquoi il est indispensable de le réaliser, découvrir les statuts juridiques, le réseautage, le financement et la gestion financière et la micro-entreprise.

Par ailleurs, la digitalisation ayant intégré une place de plus en plus importante dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils pourront assister à des sessions axées sur le digital, sur la transformation numérique, la stratégie vidéo, la dématérialisation des documents et la création d'un site web. D’autres ateliers seront orientés "soft skills" nécessaires à l'entrepreneuriat, telles que les valeurs et les qualités humaines ou comportementales.



Ils pourront également bénéficier de coups de pouce conseil pour discuter individuellement de leur projet avec des spécialistes de la création d’entreprise, de la digitalisation d’entreprise & de la création de site Internet.



Enfin, nos partenaires témoigneront sur leurs parcours de chef.fe.s d'entreprise lors de conférences, échangeront sur divers problématiques telles que celles que rencontrent les femmes dans l'entrepreneuriat, tels que les préjugés et vérités sur le régime de l’autoentrepreneur en se focalisant spécifiquement sur la Réunion et s’interrogeront sur la responsabilité sociétale et environnementale, quelle(s) valeur(s) pour l’entreprise ?



"La semaine de l’entrepreneuriat s’inscrit dans les missions de la Cité des métiers, l’entrepreneuriat est un levier d’insertion et un tremplin vers l’emploi" souligne Valérie Burnay, Directrice de la Cité des métiers de la Réunion. "Suite à la crise COVID, nous constatons que de plus en plus de personnes souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat et La Cité des métiers et ses partenaires sont là pour informer sur les étapes de création, aider à mieux comprendre les démarches, renseigner sur les organismes d’accompagnement, aider à identifier les dispositifs qui peuvent être utiles aux porteurs de projet et jeunes entrepreneurs."



"Quoi de mieux qu'un retour d'expériences pour s'inspirer ? " Mathilde Fraisse, du réseau d’entrepreneurs Makers.re propose d’échanger avec les entrepreneurs qui nous parleront du "marathon de la persévérance qui anime leur quotidien le vendredi 18 novembre à la Cité des métiers !"



Pour Yann Perrau, consultant et formateur en digitalisation, la semaine de l'entrepreneuriat est "une belle opportunité professionnelle pour les porteurs de projets et entrepreneurs qui ont la possibilité de s’informer auprès d’une vingtaine de professionnels et d'organismes sur des thématiques très variées".



Les temps forts de la semaine



· Conférence – Entreprendre au féminin animé par Défis de femmes, Lundi 14 Novembre 14h30-16h30

· Conférence – Responsabilité Sociétale et Environnementale : quelle(s) valeur(s) pour l’entreprise ? en partenariat avec Isopolis, Jeudi 17 Novembre 18h-20h30

· Conférence- Ma micro-entreprise a tout d’une grande ! animé par la FNAE, Vendredi 18 Novembre 13h-14h30

· Événement de clôture – Témoignages inspirants – Mon entreprise, mon combat ! en partenariat avec Makers.re, Vendredi 18 Novembre 14h30-16h30



Pour qui ?



· Ouvert à tout public, inscriptions sur www.citedesmetiers.re

· Toute personne susceptible de s’intéresser à l’entrepreneuriat

· Toute personne en démarche de création d’entreprise, porteurs de projets

· Jeunes entrepreneurs



Le programme détaillé



Lundi 14 novembre

8h30-11h : Coup de pouce Conseil > Création d’entreprise avec la Couveuse Réu.Sit

9h-10h30 : Atelier – Cheffe d’entreprise, moi aussi ! animé par La CPME

9h30-12h : Atelier – Vis la vie d’un entrepreneur animé par IEDOM

10h-12h : Webinaire – Facebook Live – Innover à La Réunion : découvrez les offres de services et d’accompagnement de la Technopole de La Réunion animé par la Technopole de La Réunion

10h30-12h : Atelier – Le business plan : étape indispensable en création d’entreprise animé par Osez entreprendre

13h-15h30 : Atelier – TPE, PME : enjeux de la transformation numérique, animé par PERRAU Eurl

13h-15h30 : Atelier – Vis la vie d’un entrepreneur animé par IEDOM

14h30-16h30 : Conférence – Entreprendre au féminin animé par Défis de femmes



Mardi 15 novembre

9h-12h : Atelier > Statuts juridiques – Formalités avec Coop Union

13h-14h30 : Webinaire Club Pro : Les missions de la Technopole animé par La Technopole de La Réunion

13h-14h30 : Info collective : le Start up Weekend ESS animé par Webcup

13h-16h : Coup de pouce Conseil > Création d’entreprise avec Coop Union



Mercredi 16 novembre

9h-12h : Atelier – Augmentez votre visibilité grâce à la stratégie vidéo, animé par Lokhat Médias

9h-12h : Coup de pouce Conseil > Création d’entreprise avec Osez entreprendre

9h-10h30 : Info collective – La Couveuse Réu.Sit, c’est quoi ? animé par Réu.Sit

10h30-12h : Info collective – La Couveuse Réu.Sit, c’est quoi ? animé par Réu.Sit

13h-14h30 : Atelier – Comment convaincre des financeurs de son projet animé par France Active

13h-15h : Atelier – Dématérialisation des documents, simplification de mon organisation interne animé par PERRAU Eurl

14h-15h30 : Atelier – Entreprendre avec Sérénité tout en relevant des défis ! animé par Laeti B.

15h-16h30 : Atelier – Présentation de France Active, mouvement des entrepreneurs engagés ! animé par France Active

15h-16h30 : Coup de pouce Conseil > Digitalisation de mon entreprise animé par PERRAU Eurl



Jeudi 17 novembre

9h-12h : Session Bien-être – Fragrances et bien-être de l’entrepreneur animé par Alma Vie

9h-12h : Atelier – Les 7 étapes clés pour dépasser les croyances limitantes et enfin vivre de ton business ! animé par La Boîte à Cookies

13h-15h : Atelier – Dématérialisation des documents, simplification de mon organisation interne animé par PERRAU Eurl

14h-15h : Atelier – Création d’entreprise : avant de se lancer, identifier et évaluer les risques et comment définir son offre ? animé par Réunion Portage

15h-16h : Atelier – Réseaux et prospection à La Réunion animé par Réunion Portage

15h-16h30 : Coup de pouce Conseil – Digitalisation de mon entreprise avec PERRAU Eurl

18h-20h30 : Conférence – Responsabilité Sociétale et Environnementale : quelle(s) valeur(s) pour l’entreprise ? en partenariat avec Isopolis



Vendredi 18 novembre

9h-11h : Atelier – Passer de salarié à entrepreneur : parcours et défis ! animé par Autour du Soleil 974

9h-12h : Coup de pouce Conseil > Création d’entreprise / Micro-entreprise avec la FNAE

9h-12h : Webinaire – Mieux entreprendre au travers de ses natures multiples animé par Laeti B.

13h-14h30 : Atelier – Entrepreneurs : pièges à éviter pour la création d’un site Web ! animé par Perrau EURL et Matthias Imbert

13h-14h30 : Conférence- Ma micro-entreprise a tout d’une grande ! animé par la FNAE

14h30-16h30 : Coup de pouce – Conseil > Pour un site internet efficace qui promotionne mes services ! avec Perrau EURL et Matthias Imbert

14h30-16h30 : Événement de clôture – Témoignages inspirants – Mon entreprise, mon combat ! en partenariat avec Makers.re