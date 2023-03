Communiqué "Semaine de l’emploi maritime", à la découverte des métiers de la mer et du fluvial

La 7e édition de la semaine des métiers du maritime et du fluvial se déroule du 27 au 31 mars. L’évènement (gratuit et accessible à tous) est organisé dans toute la France et vise à "permettre au plus grand nombre de découvrir ou de redécouvrir les nombreux et variés métiers du maritime". Par N.P - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 15:24





Du 27 au 31 mars, le secrétariat d’État chargé de la Mer s’est associé à la 7ème édition de la semaine des métiers du maritime et du fluvial, organisée par Pôle Emploi et ses partenaires. Après avoir été lancé au Havre, l’évènement (gratuit et accessible à tous) est organisé dans toute la France et permet au plus grand nombre de découvrir ou de redécouvrir les nombreux et variés métiers du maritime.



Au cours de cette semaine nationale de l’emploi maritime, Pôle emploi et ses partenaires proposent 5 journées d’échanges autour des métiers de la mer et du fluvial, notamment à la Réunion.



Temps fort pour développer l’attrait des carrières maritimes, cette semaine s’inscrit également dans l’enjeu de valorisation des métiers de la mer, porté par le secrétariat d’État chargé de la mer. Avec près de 13 000 emplois dans le secteur maritime réunionnais, celui-ci représente aujourd’hui un enjeu majeur, tant par son poids économique que par leur place centrale dans l’économie bleue. Le secrétariat chargé de la Mer s’est fixé en ce sens l’objectif de doubler d’ici 2030 le nombre d’emplois dans les métiers de la mer.



À La Réunion, la semaine a débuté avec des journées portes ouvertes, des rencontres avec des entreprises maritimes et des sessions de recrutement. Le programme se poursuit ce jeudi 30 mars avec une session d’échanges, témoignages et visites d’entreprises au port de Saint-Gilles. Enfin, un dernier forum aura lieu au port de Sainte-Rose ce vendredi 31 mars. Le même jour, à l’agence Pôle Emploi de Saint-Pierre, les terres australes et antarctiques françaises présenteront leurs opportunités d’emploi de 10h à 11h30. D’autres événements seront également organisés par les différentes agences de l’île. Ces événements sont l’occasion de rencontrer les recruteurs du maritime et de découvrir la large palette de métiers proposés, des plus populaires aux moins connus. Pour plus d’informations, rendez-vous sur



Alon bat'karé la mer !

