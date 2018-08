Semaine de l’Innovation 2018 : Afterwork "60 minutes pour innover sur un business model" le mardi 11 septembre

Nexa, sous sa bannière InnovonsLaReunion, organise la 3ème Semaine de l’Innovation 2018 consacrée aux Business Models innovants. Dans le cadre de cette semaine qui se déroulera du 10 au 14 septembre 2018, dans le Nord et le Sud de La Réunion, un afterwork sera organisé le mardi 11 septembre à partir de 18 heures à la TechSud de Saint-Pierre.Placé sous le thème "60 minutes pour innover sur un business model", cet afterwork sera l'occasion pour les participants de se joindre au Challenge "business model innovant" où plusieurs équipes s’affronteront. L'occasion également de rencontrer les forces vives de l’Innovation sur le territoire et les participants à la semaine (startups, chef d’entreprise, étudiants, grand public,…) et de découvrir les méthodes de formation innovantes délivrées par l’invité-expert Régis Guillet (Cabinet Devinnov) qui animera cette séquence collective et ce challenge dans la bonne humeur et le dynamismeD'autres temps forts sont également prévus au cours de cette semaine, tels que les ateliers-coaching et les RDV BtoB >> Consultez le programme "Construisez et faites évoluer votre modèle d’affaires pour innover"