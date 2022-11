Communiqué Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : Une semaine pour discuter de l'inclusion en milieu professionnel

La 26e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroule du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022, sous le haut patronage du Président de la République. Co-organisé par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, l’événement aura cette année pour thématique phare : A quand le plein emploi des personnes handicapées ? Par La rédaction - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 17:36

Le communiqué :



Chaque année, la SEEPH s’attache à mettre en avant le travail accompli tout au long de l’année. Elle permet la convergence de nombreux acteurs pour que des avancées soient faites, au niveau sociétal, entrepreneurial, politique, législatif, afin que, structurellement, la société avance sur le chemin de l’inclusion pleine et entière. Les personnes porteuses de handicap font régulièrement face à des difficultés pour accéder à un emploi. Cependant, les études montrent qu’une fois en poste, elles sont satisfaites de leur situation, sont attachées à leur travail et intégrées dans leur équipe. Ainsi, 76% de ces personnes se disent satisfaites de leur profession actuelle. Pourtant, il reste deux fois plus compliqué pour une personne en situation de handicap de trouver un emploi. Un tiers d’entre elles déclare avoir subi une discrimination au cours d’une recherche d’emploi.

Le plein emploi, c’est possible !



Viser le plein emploi, c’est s’engager dans l’avenir de la société. « Le travail (…) apporte bien plus qu’un moyen de subsistance. Il entraîne avec lui bien d’autres choses, pour les individus comme pour la société dans son ensemble : des relations sociales, de l’indépendance, de l’émulation, pour construire une vraie émancipation. (…) Le chômage structurel des personnes handicapées peut être source d’isolement, de stigmatisation et de précarité. On connaît aussi son incidence sur la santé. (…) En orientant nos politiques vers le plein emploi, nous faisons donc un investissement pour l’avenir », précise Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées. Ambition affichée du Gouvernement, le plein emploi s’inscrit dans un contexte particulier : conflit en Ukraine, tassement de la reprise économique et inflation. Mais le taux de chômage se stabilise à

7,4% au second trimestre 2022**,se maintenant à un niveau historiquement bas depuis 2008. En trois ans, le taux de chômage des personnes handicapées est passé de 19% à 13% à l’échelle nationale. A La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (DEBOETH) a augmenté de 4.4% en 1 alors que l’on constate une diminution générale, tous publics confondus, de 3.8%. Mais les chiffres de la reprise d’emploi sont encourageants. De janvier à juin 2022, 1 027 DEBOETH ont accédé à un emploi d'un mois ou plus, ce qui représente une évolution de +24% entre 2021 et 2022***. Cette tendance ouvre de formidables perspectives pour se donner l’objectif du plein emploi pour les personnes handicapées.



Des actions pour se diriger vers le plein emploi



Pour cette 26ème SEEPH, une trentaine d’actions ont été recensées sur le territoire de La Réunion, toutes organisées par les organisations publiques, les entreprises privées, et les acteurs de l’emploi et du handicap. Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) de La Réunion a consolidé le programme des actions menées pour leur donner de la visibilité et permettre aux différents acteurs de partager des bonnes pratiques. Ces actions sont vitales sur le territoire, au regard des chiffres régionaux et nationaux (page 6 du dossier de presse). Tout au long de l’année également, à La Réunion comme au national, le FIPHFP et l’Agefiph accompagnent au quotidien les employeurs pour les permettre d’atteindre leur objectif de taux d’emploi fixé à 6%.



Au niveau de la Fonction Publique, ce taux d’emploi est de 5.55% en 2021 et il manque 346 Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH) pour arriver aux 6% visés. Le FIPHFP propose plusieurs modalités d’accompagnement aux employeurs publics, dont le conventionnement. A La Réunion, le taux de conventionnement en 2022 est de 35%. Pour les employeurs publics de plus de 650 agents, il est de 85%.



L’Agefiph quant à elle, accompagne les employeurs privés de façon individuelle et collective, et peut également proposer la mise en place de convention de politique d’entreprise. La toute première convention du territoire vient ainsi d’être signée ce jour à l’occasion du lancement de la SEEPH, avec le Groupe Caillé. A travers cette convention de 3 ans, le Groupe ambitionne de passer d’un taux d’emploi de 2.41% à 4.71% (voir détails en page 4 du dossier de presse).

DuoDay : des rencontres pour changer le regard sur l’emploi et le handicap



Cette édition 2022 intègre également comme les deux précédentes années, la journée DuoDay, dont l’objectif est de changer le regard sur le handicap et de dépasser les préjugés. Le principe est simple : au cours d’une journée, une personne handicapée forme un binôme avec un collaborateur d’une entreprise privée ou publique afin de découvrir son activité professionnelle par une participation aux tâches habituelles de celle-ci et/ou une observation de son travail ; de cette rencontre peuvent émerger également des propositions de découvertes de métiers, de stages voire parfois d’emploi.



En 2021 à l’échelle national, 20 % de ces rencontres ont débouché sur des propositions concrètes pour les personnes en situation de handicap qui y ont participé (stage, emploi, apprentissage, etc.). Cette année, à La Réunion, 259 offres de duos ont été recensées, représentant 128 employeurs ou acteurs de l’emploi et du handicap. A ce jour, ce sont 178 duos qui ont déjà pu être formés, soit 20% de plus que l’année dernière à la même date.