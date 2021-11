Communiqué Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : Le rendez-vous annuel en faveur de l’emploi et du handicap

Le coup d'envoi de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) a été donné ce lundi. Co-organisé par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, l'événement aura pour thématiques phares la jeunesse en situation de handicap et la ruralité. Par N.P - Publié le Lundi 15 Novembre 2021 à 16:25

Le communiqué :



La 25e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre 2021, sous le haut patronage du Président de la République, du Parlement Européen et du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Co-organisé par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, cet événement aura cette année pour thématiques phares : la jeunesse en situation de handicap et la ruralité.



Un contexte encore particulier



Pour la deuxième année consécutive, la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées se tiendra dans un contexte social, mais aussi économique, tendu. La crise liée au Covid19 a exacerbé les inégalités. Le marché du travail résiste mieux que prévu à la crise sanitaire mais ses conséquences économiques, sociales et humaines se font encore ressentir. Cette SEEPH sera encore l’occasion de renforcer la mobilisation des acteurs de l’emploi et handicap, notamment en faveur des jeunes, qui sont à l’honneur pour cette 25ème édition.



Rôle et objectifs de la SEEPH



Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer entreprises, politiques, associations, société civile et demandeurs d’emploi en situation de handicap. La SEEPH est un moment d’échange et de partage où l’on peut s’informer et sensibiliser sur le travail des personnes en situation de handicap, à travers des événements organisés pour favoriser la rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi.



A La Réunion, une vingtaine d’actions ont été recensées, toutes organisées par les organisations publiques, les entreprises privées, et les acteurs de l’emploi et du handicap. Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) de La Réunion a consolidé le programme des actions menées pour leur donner de la visibilité et permettre aux différents acteurs de partager des bonnes pratiques. Ces actions sont vitales sur le territoire, au regard des chiffres encore défavorables aux personnes en situation de handicap (voir page 5).



Au-delà de favoriser la rencontre entre les personnes en situation de handicap, les employeurs et l’ensemble des acteurs du monde économique et social, la SEEPH a également pour objectifs de faire connaître les avancées et valoriser les expériences positives mais aussi et surtout de faire évoluer les mentalités et lever les idées reçues sur le handicap. « Sur le champ du handicap, de plus en plus d’employeurs réalisent que les situations de handicap sont tellement diverses que tout poste peut être compatible avec un handicap. Ayons toujours en tête que 80% des handicaps sont invisibles. », précise à ce sujet Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées.



La jeunesse à l’honneur



Les co-organisateurs, avec le soutien du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées, ont décidé de consacrer cette nouvelle édition à la jeunesse en situation de handicap face à l’emploi.



En effet, les parcours professionnels des jeunes sont traditionnellement plus exposés aux fluctuations de la conjoncture économique que leurs aînés. Ces 20 derniers mois de crise l’ont confirmé, d’autant que certains sont davantage touchés par la crise, et en particulier pour accéder au premier emploi, comme les jeunes en situation de handicap.



Une enquête menée par l’Ifop sur les conditions d’accès à l’emploi des jeunes en situation de handicap et dont les résultats viennent d’être publiés (voir page 8) révèle que les jeunes en situation de handicap partagent les mêmes aspirations que l’ensemble des jeunes mais restent confrontés à des discriminations et des freins à l’embauche importants. Des obstacles persistants nourrissent chez eux des craintes et des censures alors qu’une fois employés, ils occupent des postes en adéquation avec leurs attentes et leurs exigences.



Cette édition 2021 sera donc l’occasion d’aborder des sujets tels que :

- L’accès à l’apprentissage et aux études supérieures pour les personnes en situation de handicap ;

- La jeunesse en situation de handicap face aux conséquences de la crise du COVID-19 ;

- L’accès au premier emploi des jeunes en situation de handicap ;

- La jeunesse et le handicap : comment les jeunes, futurs salariés et futurs managers approchent le sujet du handicap au travail.



A La Réunion, les partenaires du PRITH ont souhaité valoriser l’accompagnement des jeunes et mettre en lumière des parcours de jeunes en situation de handicap, qui ont été accompagnés soit par les missions locales, soit via le Lieu Unique d’Accompagnement proposé dans le cadre du rapprochement de Pôle Emploi et de Cap Emploi.



DuoDay : des rencontres pour changer le regard sur l’emploi et le handicap



Cette édition 2021 intègre également comme l’année dernière, la journée DuoDay, dont l’objectif est de changer le regard sur le handicap et de dépasser les préjugés. Le principe est simple : au cours d’une journée, une personne handicapée forme un binôme avec un collaborateur d’une entreprise privée ou publique afin de découvrir son activité professionnelle par une participation aux tâches habituelles de celle-ci et/ou une observation de son travail ; de cette rencontre peuvent émerger également des propositions de découvertes de métiers, de stages voire parfois d’emploi.



A La Réunion, 260 offres de duos ont été recensées, représentant 140 employeurs ou acteurs de l’emploi et du handicap. A ce jour, ce sont 150 duos qui ont déjà pu être formés.