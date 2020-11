Société Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : Des actions menées dans l'île en faveur du handicap et de l’emploi

La 24e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera du lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 2020, sous le haut patronage du parlement européen. Co-organisée par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, cet événement aura cette année pour thématiques phares : le numérique, l'école inclusive et le handicap invisible. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 14 Novembre 2020 à 08:48 | Lu 113 fois





A La Réunion, de nombreuses actions ont été prévues par les organisations publiques, les entreprises privées, et les acteurs de l’emploi et du handicap. Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) de La Réunion a consolidé le programme des actions menées pour leur donner de la visibilité et permettre aux différents acteurs de partager des bonnes pratiques. Ces actions sont vitales sur le territoire, au regard des chiffres encore défavorables aux personnes en situation de handicap.



Au-delà de favoriser la rencontre entre les personnes en situation de handicap, les employeurs et l’ensemble des acteurs du monde économique et social, la SEEPH a également pour objectifs de faire connaître les avancées et valoriser les expériences positives mais aussi et surtout de faire évoluer les mentalités et lever les idées reçues sur le handicap. « En 2020 il est effectivement temps de démystifier le handicap ; levons les idées reçues, arrêtons de se focaliser sur ce que les personnes handicapées ne sont pas, pour se focaliser sur ce qu’elles sont !



Pour objectiver le regard, il faut parler “handicap” dans l’entreprise, expliquer que 80 % des handicaps sont invisibles, que le handicap c’est le Handicap moteur, visuel, auditif, psychique, intellectuel mais aussi les AVC, cancers, maladies dégénératives, sclérose en plaques, diabète, épilepsie, dépression chronique etc … des situations de handicap qui interviennent en cours de carrière et qui peuvent tous nous toucher ! Conclusion : tous les métiers sont compatibles avec le handicap, tellement sa réalité au travail est diverse », précise à ce sujet Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes handicapées à l’occasion de cette 26ème SEEPH.



Cette année à La Réunion, les partenaires du PRITH ont souhaité valoriser l’expérience de l’emploi accompagné. Il s’agit d’un dispositif d’appui et de sécurisation des parcours pour des travailleurs vivant avec un handicap, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il est financé par l’ARS, l’Agefiph et le FIPHFP. En deux ans, il a fait ses preuves en termes d’accompagnement et d’insertion professionnelle et doit mieux être mieux connu par les acteurs du handicap.



Trois thèmes ont été retenus à l’échelle nationale :



• Le numérique : un levier pour accélérer l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi. Cette thématique permettra de faire le point sur l’accessibilité des outils de travail, les impacts et opportunités du télétravail pour l’activité professionnelle et le niveau d’emploi des personnes handicapées…

• L’école inclusive : Comment peut-elle préparer les jeunes enfants, dès leur toute première scolarisation, à devenir acteurs d'un changement de regard et de posture vis à vis du monde de l'emploi ? Quelles transitions avec le monde de l’emploi faut-il améliorer pour limiter les ruptures de parcours ? Alternance, emploi accompagné, coopérations des acteurs sur les territoires… Quels sont les leviers pour améliorer les transitions entre le temps de formation et le marché du travail ?

• Le handicap invisible : maladie chronique, maintien dans l’emploi, seconde partie de carrière. 80 % des handicaps ne se voient pas. En parler ou pas ? Comment les employeurs peuvent-ils s’organiser pour prendre en compte la santé de leurs collaborateurs et fidéliser les compétences.



Cette édition 2020 intègre également exceptionnellement la journée DuoDay, dont l’objectif est de changer le regard sur le handicap et de dépasser les préjugés. Le principe est simple : au cours d’une journée, une personne handicapée forme un binôme avec un collaborateur d’une entreprise privée ou publique afin de découvrir son activité professionnelle par une participation aux tâches habituelles de celle-ci et/ou une observation de son travail ; de cette rencontre peuvent émerger également des propositions de découvertes de métiers, de stages voire parfois d’emploi.



A La Réunion, plus de 70 binômes ont été déjà formés à ce jour pour cette édition.



Les chiffres de l’emploi et du handicap à La Réunion:

• 7 430 bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) sont demandeurs d’emploi

• 51% ont plus de 2 ans d’ancienneté d’inscription

• Taux d’emploi légal des travailleurs handicapés : dans le secteur public : 5.65 % / Dans le privé : 2.84 %.

A l’échelle nationale

• Un âge élevé : près de 250 000, soit 50 %, ont 50 ans ou plus (contre 26 % pour l’ensemble des publics),

• Un chômage de longue durée : à fin juin 2020, 61 % des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) sont en chômage de longue durée et 127 000, soit plus d’un DEBOE sur quatre, sont inscrits depuis plus de trois ans, leur nombre continuant à augmenter. L’ancienneté moyenne d’inscription est de 883 jours pour un DEBOE, soit 215 jours de plus que pour l’ensemble des publics,

