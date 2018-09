Du 3 au 9 septembre 2018, la CIVIS a participé à la Semaine Européenne du Recyclage des Piles en proposant plusieurs actions de collecte et sensibilisation.



Engagée dans une démarche de développement durable, la CIVIS a, pour cette 4ème édition, mis en place un concours de collecte de piles dans deux collèges partenaires de Saint-Pierre ainsi qu’au siège de la CIVIS :



le mardi 4 septembre , les élèves des 26 classes du collège Adam de Villiers (Ravine des Cafres) ont ramené pas moins de 755 kg de piles ! La 5ème Baie Rose, grande gagnante du concours, a rapporté à elle seule près de 200 kg de piles.

le jeudi 6 septembre, 8 classes du collège Henri Matisse (Bois d'Olives) ont permis de collecter 63 kg de piles dont 47 kg par classe de 5ème 504, lauréate du concours.

Les deux classes championnes ont remporté une visite du Centre de Tri et du Centre de Traitement et Valorisation des Déchets pour se rendre compte de la quantité de déchets générée chaque jour ainsi que divers petits lots pour être un parfait acteur de la protection de l’environnement (sacs de pré-collecte, stylo et carnets recyclés, boîte à piles, mémotri)



le vendredi 7 septembre , 63,5 kg de piles ont été récoltés lors d’un café-collecte organisé au siège de la CIVIS pour les agents

le samedi 8 septembre, les éco-conseillers de la CIVIS ont sensibilisé plus de 500 personnes au marché forain de Saint-Pierre en leur distribuant notamment des boîtes de récupération de piles.

Cette semaine a donc été une belle réussite pour la CIVIS avec 881,5 kg de piles collectées. N'hésitez pas à ramener vos piles usagées en déchèterie ou dans les magasins de bricolage ou les grandes surfaces. Le recyclage des piles et petites batteries permet d’économiser les ressources naturelles de métaux entrant dans leur composition (zinc, nickel, acier, cadmium… ) mais aussi d’éviter le risque potentiel de pollution quand elles sont jetées dans la nature.



