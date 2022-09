Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, participez à un “Atelier Couture” et confectionnez votre cabas en matériaux upcyclés ! Rendez-vous le samedi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h à 17h au 16, avenue des Mascareignes à l’Hermitage-les-Bains. Organisé par les Voiles de Marguerite, cet atelier est gratuit et est dédié aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Alon bat un karé !



Informations et réservations : toiles@lespalettesdemarguerite.eu ou 0692 87 98 02.