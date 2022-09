Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Semaine Européenne du Développement Durable 2022

Une cinquantaine d'actions au programme C’est dans le salon de la Préfecture qu’a été lancée la 20ème édition de la semaine européenne du développement durable (SEDD) le jeudi 15 septembre. Cette année, l’événement est programmé du 18 septembre au 8 octobre avec une cinquantaine d’actions organisées dans les 4 coins de l’île. Entouré de Cyrille Melchior président du Département, de Patrice Boulevard représentant de la Région et de Chantal Manès-Bonnisseau Rectrice de l’Académie de la Réunion, le préfet Jérôme Filippini a rappelé que les enjeux majeurs du Développement durable dans l’île. À commencer par la gestion des déchets dont « la filière doit être exemplaire en matière d’économie circulaire ».

Le représentant de l’État a souligné aussi que « La Réunion abrite les hauts lieux de la biodiversité du monde. Malheureusement, notre espace naturel est devenu fragile... Nous devons trouver une solution pour atteindre une belle cohabitation entre l'Homme et la Nature. L’enjeu de la SEDD est aussi de sensibiliser autour des 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) définis par l'ONU, afin de permettre la prospérité tout en protégeant l’environnement ».

Pour sa part, Cyrille Melchior n’a pas manqué de rappeler « les efforts déployés par le Département, dans sa démarche d’exemplarité et de responsabilité » (lire en encadré).

Point fort de la 20e édition, une convention quadripartite sur l’Éducation au Développement durable a été signée par la Préfecture, la Région, le Département et le Rectorat. Cet accord prévoit la multiplication des enseignements liés aux changements climatiques et la création de projets environnementaux. Comme chaque année, le Rectorat propose aux établissements scolaires de participer à un concours de dessins. Les lauréats ont été récompensés : à savoir le lycée Pierre Lagourgue du Tampon, le collège Saint Michel de Saint-Denis et l’école les Bancouliers de Saint-Denis.

Des actions spécifiques à La Réunion ont été présentées par leurs initiateurs lors du lancement de la SEDD. C’était le cas de l’association Plantali qui, grâce au soutien du Département, œuvre pour la sauvegarde des milieux naturels et la préservation de la biodiversité réunionnaise à travers la lutte « chirurgicale » contre les espèces invasives et les plantations d'arbres endémiques au cœur de la forêt de la Petite-Plaine à la Plaine-des-Palmistes.

D’autres initiatives, à l’instar de la publication par la DEAL d'un livret sur les 20 ans de la SEDD à La Réunion, ont également été mises à l’honneur.

On citera enfin parmi les temps forts de la SEDD 2022 : la mise en place de la fresque climat avec le Département; l’opération de nettoyage des lieux publics et naturels World Clean Up Day ou encore l’atelier de (re)découverte des légumes lontan et des plantes médicinales comestibles avec l’association IMVEC à Saint-André, toujours avec le soutien de la Collectivité départementale.

Des efforts déployés par le Département tout au long de l'année Pour le Département, c’est tout au long de l’année que les efforts sont déployés en faveur du Développement durable. Parmi les actions-phares, on citera la maîtrise énergétique par le relamping des collèges, le développement des énergies renouvelables avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur les collèges, la promotion des modes de déplacements alternatifs, la sensibilisation des jeunes au gaspillage alimentaire, ou encore la préservation et la valorisation de notre biodiversité ont été citées en exemples.

D’autres actions fortes mises en œuvre récemment dans le cadre du Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire, ont également été valorisées par Cyrille Melchior : « Le plan Negawatt vise à faire du Département une Collectivité à énergie positive et à impact carbone maîtrisé d’ici 2023. Le plan 1 million d’arbre et le projet « Bois d’Kartié », sont deux initiatives complémentaires visant à reboiser nos forêts ainsi que nos quartiers, à travers des actions de replantations endémiques impliquant les populations des quartiers ainsi que des collégiens. Le verdissement du parc automobile, en favorisant les véhicules consommant peu d’énergie fossile, est aussi une réalité au sein de notre Collectivité ».

Dans le cadre de la SEDD2022, le Département a prévu des actions en direction du grand public, à travers sa participation au Salon de l’Écologie à la Nordev les 16, 17 et 18 septembre avec la célébration du 30ème anniversaire de la gestion par le Département des Espaces Naturels Sensibles. À ne pas rater.







