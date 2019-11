<<< RETOUR La Réunion Positive

Semaine Européenne de la réduction des déchets Construire La Réunion Écopositive avec les jeunes réunionnais

LA RÉUNION ECOPOSITIVE : Construire un modèle vertueux autour de l’Économie Circulaire. Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, la Région s’engage pour un scénario « zéro déchet », intégré dans les actions inscrites au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en faveur de l’économie circulaire.

La Région soutient l’économie circulaire pour La Réunion, un modèle d’économie positive qui s’appuie sur une démarche globale visant à réduire à la source la production de déchets. Il s’agit d’intervenir à trois niveaux :

➜ produire sobrement (via l’éco-conception notamment)

➜ optimiser et allonger l’usage (via l’économie du partage, le réemploi par exemple)

➜ préserver la matière (grâce au compostage ou au recyclage).



Ce modèle permet de passer d’une économie linéaire « produire, consommer, jeter » à une économie créatrice d’activité et d’emplois, un modèle vertueux.



La Collectivité accompagne les entreprises dans leur transition écologique, oeuvre pour une structuration des filières, soutient le recyclage et aide au développement de solutions vertes telles que les « ressourceries » ou autres ateliers de réparation et de valorisation.



Dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets), la Région Réunion lance plusieurs actions de sensibilisation pour le développement de l’économie circulaire telles que le concours régional « L’économie circulaire à La Réunion : tous solidaires ! » mené en partenariat avec l’Académie de La Réunion et ouvert à tous les élèves scolarisés dans un lycée public de La Réunion.



Objectif : permettre aux jeunes de comprendre qu’ils peuvent contribuer à changer ce modèle économique linéaire pour un développement de leur environnement plus rationnel et plus durable. Une ouverture sur le monde associatif ou de l’entreprise solidaire, souhaitée dans la démarche de réalisation du projet, leur montrera aussi que la transformation du modèle actuel participe à la création d’emplois et au développement d’initiatives locales. Avec l’aide de leurs enseignants, les élèves devront répondre à un appel à projets en proposant une vidéo représentant leur conception de l’économie circulaire et mettant en scène la genèse de leur projet (réalisation artistique, concept, maquette…).



Cap vers l’Économie Circulaire avec le Lycée Professionnel Isnelle Amelin

Labellisé E3D (Établissement engagé dans une Démarche globale de Développement Durable) de niveau 3, le lycée professionnel Isnelle Amelin dispose de 60 écodélégués et mène de nombreuses actions en faveur de l’économie circulaire.



Les actions EDD permettent aux élèves de développer leur citoyenneté en développant une pensée critique, une pensée créatrice, de les sensibiliser aux questions environnementales. Des visites d’associations ou d’entreprises sont ainsi régulièrement organisées :

➜ Association Ti Tang Récup (sites de récupération de textiles)

➜ Entreprise COREPILE (collecte et le recyclage des piles et accumulateurs portables)

➜ Participation au Festival Alimenterre 2018 avec Terra Habilis Océan Indien

➜ Course contre la faim pour découvrir le quotidien des familles aidés au Tchad avec ACF International



Pour une gestion durable de l’établissement, professeurs et élèves travaillent sur :

• un changement dans les modes de consommation : gestion des achats de produit (produits d’entretien , feutres Green label, papiers certifiés management), commande des repas au restaurant scolaire en tenant compte de l’effectif présent,

• une amélioration du cadre de vie : aménagement salle des profs, salle de repose des agents, bar à salade en restauration pour éviter le gaspillage.

Le lycée Isnelle Amelin porte le projet de « Charity Shop » ou comment redonner une seconde vie aux chutes de textiles ou autres tissus jetés.

Association Ti Tang Récup et ADRIE : Elles disent OUI à l’Économie Circulaire !

QUI EST TI TANG RÉCUP ?

Ti Tang Récup appelée aussi TTR est née de la volonté de 2 demandeurs d’emploi souhaitant jouer un rôle dans la protection de l’environnement et l’insertion socio-professionnelle. En avril 2014, le projet voit le jour sous forme associative en Atelier Chantier d’Insertion pour 12 employés en contrats uniques d’insertion.



L’activité de TTR consiste à collecter, trier, réemployer, exporter et transformer les TLC (Textiles, Linge de maison et Chaussures) usagés sur La Réunion, et éviter que plus de 4000 tonnes de TLC soient enfouies chaque année sur notre île. TTR est passé de 130 tonnes collectées en 2014 à 1220 tonnes en 2018. 67 Points d’Apport Volontaire ont été identifiés sur le Département en 2014 pour atteindre le chiffre de 180 points aujourd’hui. Côté emploi, l’association a démarré avec 12 emplois en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) et en compte à ce jour plus de 80.





QUI EST L’ADRIE ?

L’ ADRIE est une association créée en 2014 à Saint-Denis de la Réunion qui sert deux finalités du développement durable : environnemental et sociétal. Acteur du recyclage avec pour filière principale la valorisation des objets par le réemploi et la réutilisation, son objectif est de lutter contre l’augmentation des déchets et réemployer ces « déchets » avec le slogan « Réutiliser + Jeter- ».



L’association met à disposition des entreprises et des particuliers un service de collecte sur rendez vous, complétant l’apport volontaire des citoyens, enclin à lutter pour l’embellissement de l’environnement. La Ressourcerie Léla est un Atelier Chantier d’Insertion, d’une durée d’action d’1 an. La surface du site de la Mare s’étend sur 900m² (dont 300m² en cours d’aménagement pour la création d’un showroom). L’équipe dispose de toute la surface et des outils nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.



Son activité principale est composée de 3 éléments :

• DEEE (Déchet d’Équipement Électrique et Électronique)

• Conception et Réalisation de mobilier

• DEA (Déchet d’Éléments d’Ameublement). La Réunion Positive

