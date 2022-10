Semaine Bleue : une 4ème Journée forte en émotions à La Saline les Hauts

Cette fois-ci, direction Ravine Daniel à la Saline-Les-Hauts et au Foyer de la Clémence de la Saline pour cette quatrième journée de la Semaine Bleue à Saint-Paul. Au programme, balade en mer avec le “Grand Bleu”, atelier de sensibilisation et d’informations sur la prévention solaire avec la Karavane Santé mais également des ateliers numériques, santé, fabrication de Ti Bancs, animation musicale, sport et table ronde sur les thématiques du Réseau Francophone Ville Amie des aînés.