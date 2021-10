Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Semaine Bleue : Saint-Paul encourage le bien vieillir de ses gramounes Les 70 ans de la Semaine Bleue se terminent à Saint-Paul, Ville humaine et solidaire. Les gramounes du territoire viennent de participer à dix jours d’un programme dédié à leurs besoins.





Ce volontarisme est guidé par le développement du lien intergénérationnel. Le bien-être de nos aînés représente un axe prioritaire. L’objectif est de prendre soin de la population, de la naissance jusqu’à la dernière demeure et ainsi bâtir une cité Saint-Pauloise où il fait bon vivre.

Semaine Bleue : Saint-Paul encourage le bien vieillir de ses gramounes En matière de solidarité et d’actions sociales, l’ambition du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et du Conseil Municipal, vise à coller au plus près des parcours de vie. Les efforts engagés doivent permettre d’obtenir le Label «Ville amis des aînés ».

Des opérations pour lutter contre l’isolement et la solitude de nos anciens sont mises en place pour impulser une dynamique autour du bien vieillir. C’est le sens du nouveau service « Seniors » créé par la Mairie, au sein de la Direction intergénérationnelle.

Le programme de cette Semaine Bleue à Saint-Paul a été réadapté pour respecter les protocoles sanitaires. Les activités ont été diversifiées : sport, bien-être, culture, lien intergénérationnel, santé…

Semaine Bleue : Saint-Paul encourage le bien vieillir de ses gramounes Saint-Paul est une Ville de centenaires où il fait bon vivre ! La doyenne de Saint-Paul, Marie-Alexina MADACENE, âgée de 109 ans, est originaire de la Saline. La commune a mis à l’honneur ses 20 centenaires, ses zarboutans qui sont les gardiens de la mémoire collective Saint-Pauloise.

Les gramounes souffrent de la crise liée à la Covid-19 (fermeture des clubs du troisième âge durant la crise sanitaire, éloignement familial pour beaucoup d’entre eux). C’est pourquoi Saint-Paul, Ville moderne et innovante, s’est montrée créative ! Comme en témoigne la séance de cinéma organisée à Cambaie pour plusieurs centaines de seniors. Cela a permis de leur offrir un moment de détente.

Autre rendez-vous incontournable : le déplacement des gramounes à Marla. Les seniors ont profité d’ateliers bien-être (massage, esthétique, réflexologie) dans le cirque. Une sortie enrichissante placée sous le signe du partage.

Enfin, les rencontres intergénérationnelles, entre nos plus anciens et nos plus jeunes, ont marqué cette Semaine Bleue. Les enfants ont beaucoup appris de l’expérience de nos gramounes. Ces deux générations ont vécu d’intenses journées d’échanges.

