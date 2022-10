Semaine Bleue : Retour en vidéo sur cette 5ème Journée

Retour sur la 5ème journée de la Semaine Bleue. Ce vendredi 7 octobre, 25 Séniors originaires des quatre îlets de Mafate (Marla, Roche Plate, îlet des Orangers et Les Lataniers) ont été accueillis par Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et Karine LEBON, la Députée de la 2ème circonscription, au complexe sportif les Caramboles à Bois-de-Nèfles Saint-Paul.



Au programme de cette journée : du sport, mais aussi des ateliers bien-être à l’image de la réflexologie, la coiffure, esthétique, massage, sophrologie. Un conseiller numérique était également présent pour conseiller et orienter nos gramounes sur les démarches administratives. Ils ont pu également se renseigner et s’informer sur la prévention solaire.