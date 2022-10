Communiqué Semaine Bleue : L'IME Henri-Vergoz a ouvert ses portes lors d'une journée d'inclusion transgénérationnelle

Ce mercredi, l'IME de l'Association Saint-François d'Assise a organisé une journée d'inclusion transgénérationnelle à Ste-Marie en présence d'autres établissements et services de l'ASFA ainsi que de l'association APAJH et des collèges de Beauséjour et de La Ressource.

À l’occasion de la semaine bleue, l’Institut Médico Educatif a souhaité s’inscrire dans une initiative nationale afin de concrétiser l’inclusion en ouvrant l’établissement aux partenaires extérieurs. « C’est l’occasion de réunir les établissements de l’ASFA, et pour nos usagers d’apprendre à se connaître autour d’un moment de découverte et de plaisir quel que soit leur âge », confie Haroun Kherchiche, directeur de l’IME.



Ce rassemblement des différents pôles de l’ASFA ainsi que des publics variés, notamment les collèges et l’association APAJH a permis des moments forts. Les jeunes de l’IME ont ainsi présenté des spectacles en matinée. Les participants ont eu droit à une palette d’expositions sur les objets, les photos, les images de la vie, les écrits, les fruits, les légumes et les jeux lontan ainsi que sur les œuvres en art thérapie.

Ils ont pu aussi découvrir les proverbes et citations créoles et participer à un atelier de bien-être et de senteur. C’est à 14h que tous les acteurs présents ont pu apprécier la voix de Thierry Gauliris avant de participer à un goûter partage et clôturer les festivités dans la joie.



Pour le président de l’ASFA, Maximin Assoune, ce genre d’événement est essentiel au partage de savoir, de connaissances, d’expériences de vie et surtout au bien-être des bénéficiaires : « Je suis ravi de voir la grande famille asfasienne réunie. Cette journée est l’occasion pour nous de renforcer nos liens et de rendre hommage à toutes personnes qui égayent notre quotidien, usagers comme professionnels ».