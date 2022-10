Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Semaine Bleue : 1 000 Séniors présents pour la Journée de clôture sur le front de mer de Saint-Paul Ce dimanche 9 octobre, s’est clôturée la manifestation Semaine Bleue portée par le Pôle des Solidarités de la Ville de Saint-Paul. Près de 1 000 gramounes, des quatre coins des bassins de vie de Saint-Paul, sont venus spécialement pour profiter de cette journée sur le littoral.

La 71ème édition de la Semaine Bleue s’est achevée en apothéose ce dimanche 9 octobre. Après la messe dominicale, le Bal des Séniors a été inauguré par Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, l’élue en charge des Seniors et de l’intergénérationalité. “Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose tout au long de l’année. Car l’avenir ne peut se construire sans nos gramounes. Ils sont sources de transmission, d’expérience et de sagesse. L’enjeu est de vous rendre acteurs de votre quotidien, de votre santé. Nous voulons vous placer au centre de la vie collective de la cité. Vous êtes de véritables zarlor mais aussi des zarboutan de l’Histoire de Saint-Paul. Dès notre arrivée, nous avons impulsé la création d’un service séniors spécialement conçu pour vous avec une Direction de l’intergénérationnel intégrée au Pôle des Solidarités”, commence l’élue délégué aux Séniors avant de donner le coup d’envoi du traditionnel Bal des Séniors à 13h.



Notre territoire compte plus de 18 250 personnes de plus de 60 ans. Cela représente 18% de la population totale de Saint-Paul. 17 centenaires habitent dans notre Ville où il fait bon vivre. La Semaine Bleue a été l’occasion de rencontrer ces centenaires et de leur offrir, au nom de la Ville de Saint-Paul, un bouquet de fleurs ainsi qu’un présent. cette manifestation s’achève et gageons que nos gramounes, et les tous agents de la collectivités mobilisés pour cette manifestation, garderont des souvenirs indélébiles de cette Semaine Bleue 2022.







