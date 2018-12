Culture Semaine 9 de la deuxième édition du concours de la correspondance





l’esclavage n’est pas seulement un vestige du passé (citant l’ONU) il a évolué et s’est manifesté de différentes manières à travers l’histoire certaines formes traditionnelles de l’esclavage demeurent…L’esclavage moderne enferme plus de quarante millions de personnes à travers le monde…Il se présente par le travail ou le mariage forcé, la traite des humains, la violence, l’oppression de l’argent, les contraintes, les abus…



A La Réunion, quelles sont ces formes traditionnelles de l’esclavage qui persistent ? Quelles sont les catégories, les personnes les plus fragiles considérées comme esclaves dans notre île ? Viennent-elles d’ailleurs ou vivent-elles dans des conditions plus qu’insuffisantes au sein même de nos villes ?



Ou alors peut-on considérer l’état d’esclavage à une personne dépendante de l’argent, du jeu, de l’alcool, de la vitesse, du sexe ? Si notre société a évolué (mais pas amélioré) l’esclavage a pris d’autres traits. Les esclaves d’antan pourraient-ils dire « nous étions mieux lotis avant » ?



Alors, à vos plumes, libérez vos chaînes, mettez-vous à la place de Mario, l’esclave dont la dépouille fut retrouvée sous les bougainvilliers de la Vierge noire.



Voici le principe de notre concours :



Une lettre retrouvée près de sa dépouille sous des bougainvilliers. Il tenait dans une main une petite Vierge Noire. La lettre commence ainsi :



Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….



Informations et règlement :



