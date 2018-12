Culture Semaine 11 de la 2e édition du concours de la correspondance





Lancée le 15 septembre dernier, le concours s’adresse à tous les amateurs et passionnés de l’écriture… Cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur un nouveau défi d’écriture. Celui d’écrire comme un esclave. Comme Mario, dont la dépouille fut retrouvée à Sainte Marie (d’après une réalité ou une légende ???).



Dans les pages du Mémorial de La Réunion des éditions australes paru en 1980, il est fait état de l’histoire de Mario : le déroulement des faits est développé : de la cache de Mario jusqu’à l’instant où on découvrit le squelette de l’ancien marron… la caverne fut déblayée et pieusement restaurée…. du « bon Père Monnet ardent défenseur et ami de la race noire, bâtit son église. Plus tard quand l’esclavage fut enfin aboli, une femme de grand cœur et de haute piété : la Mère Marie-Magdelaine de la Croix, émues des souffrances des pauvres filles noires, fonda tout près de cette grotte bénie la Congrégation qui les reçut. Voilà pour la version officielle de l’histoire de Mario.



En amont on découvre aussi que Mario appartenait à un propriétaire terrien de Sainte Marie. Qu’il était solitaire, qu’il avait fui la violence de son maître, qu’un blanc charitable lui avait appris à prier…Dans quel état d’esprit vivait ce jeune homme qui s’était libéré de la domination de l’époque ?



Dans les articles publiés sur zinfos au fil des semaines nous avons mis en avant les conseils prodigués des uns et des autres, les ouvrages dans lesquels vous trouverez des informations pertinentes… Alors qu’attendez-vous pour prendre la plume et tenter d’écrire… comme Mario ? Continuez l’amorce de la lettre ci-dessous ? …



Je suis Mario. J’avais 13 ans. Je vivais heureux dans mon village là-bas. J’ai été capturé par des hommes méchants. Je suis arrivé à Bourbon au fond d’un navire qu’ils appellent négrier… J’entends des chiens aboyer, les chasseurs sont à ma recherche. Il faut que je vous raconte….



Informations et règlement :



http://aparmedia.wixsite.com/appel



