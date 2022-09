Sem la vie à Saint-Leu : Focus sur les Vélos Mobi’ Ouest

Ce lundi 19 septembre 2022 au Pôle d’échanges de Saint-Leu dans le cadre l’opération Sem’ la vie, qui regroupe la Semaine Européenne de la Mobilité et celle du Développement Durable, les médiateurs du TCO et de Kar’Ouest ont dressé leurs stands de sensibilisation. L’occasion de présenter Mobi’Ouest et ses vélos à assistance électrique.