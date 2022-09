Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Sem la vie à Saint-Leu : Focus sur les Vélos Mobi’ Ouest Ce lundi 19 septembre 2022 au Pôle d’échanges de Saint-Leu dans le cadre l’opération Sem’ la vie, qui regroupe la Semaine Européenne de la Mobilité et celle du Développement Durable, les médiateurs du TCO et de Kar’Ouest ont dressé leurs stands de sensibilisation. L’occasion de présenter Mobi’Ouest et ses vélos à assistance électrique.



Cette offre complémentaire au réseau Kar’ ouest, réservée aux résidents du Territoire de la Côte Ouest, a pour objectif de favoriser les mobilités douces.

Sur nos stands, vous avez la possibilité de tester les vélos Mobi’ Ouest avant de vous inscrire sur liste d’attente ou encore bénéficier de petites réparations, de conseils gratuits pour l’entretien de votre vélo dans nos « Répar’ ali ». Mobi’ Ouest est le nouveau service de location de vélos à assistance électrique du TCO.Cette offre complémentaire au réseau Kar’ ouest, réservée aux résidents du Territoire de la Côte Ouest, a pour objectif de favoriser les mobilités douces.Sur nos stands, vous avez la possibilité de tester les vélos Mobi’ Ouest avant de vous inscrire sur liste d’attente ou encore bénéficier de petites réparations, de conseils gratuits pour l’entretien de votre vélo dans nos « Répar’ ali ».

Pour les personnes intéressées, 2 vélos au choix pour 2 formules de location.

Le VTT Autonomie entre 40 et 100km

Jusqu’à 25km/h

Location de 1 à 3 mois renouvelables Le Vélo urbain Autonomie 70km

Jusqu’à 25km/h

Location de 1 à 3 mois renouvelables

Pour en savoir plus ► N° Vert 0800 605 605 (service et appel gratuit), ou rendez-vous sur nos stands.

Lieux et dates des prochaines actions de Sem’ la vie : Trois-Bassins : Mardi 20 Septembre 8h à 14h – Place de la Mairie

Le Port : Mercredi 21 Septembre 8h à 14h – Front de Mer (proximité piste cyclable)

La Possession : Jeudi 22 septembre 8h à 14h – Place de la Mairie Voir + D’autres stands sur le développement durable sont aussi à découvrir (éco-ville, sensibilisation au tri des déchets, compostage, recyclage…) Pour en savoir plus ► N° Vert 0800 605 605 (service et appel gratuit), ou rendez-vous sur nos stands.Lieux et dates des prochaines actions de Sem’ la vie :





Dans la même rubrique : < > Participez à des conférences sur la santé à Saint-Paul ! Les Journées Européennes du Patrimoine dans les réseaux de lecture publique