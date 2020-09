Rubrique sponsorisée Sèm’ la vie !

Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons une sensibilisation unique qui regroupe trois temps forts annuels programmés cette année à la même période : la Semaine européenne de la mobilité, la Semaine européenne du développement durable et la Semaine européenne de récupération des piles… Ça se passe sur le territoire de la côte Ouest. Ensemble, allons “Sèm’ la vie”. Par TCO - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 09:49 | Lu 180 fois





Stand “Citoyens responsables” sur les marchés forains de l’Ouest : À l’occasion de vos sorties dans l’Ouest, nos médiateurs seront présents pour échanger avec vous autour de diverses thématiques telles que l’environnement, la mobilité ou encore la consommation :



Saint-Paul : vendredi 25 septembre de 7h30 à 16h sur le front de mer

Le Port : mercredi 23 septembre de 7h30 à 12h sur la Place des cheminots

La Possession : samedi 19 septembre de 7h à 12h sur la place du marché

Saint-Leu : samedi 26 septembre de 7h30 à 12h sur la place du marché

À noter :

Le port du masque est obligatoire sur ce stand.

Ces opérations sont programmées, sous-réserve de l’évolution de la situation sanitaire qui pourrait engendrer des annulations. Merci de votre compréhension.



Et restez connectés ! On partage avec vous sur notre site internet et notre page Facebook des astuces futées : éco-gestes, recettes (produits d’entretien et d’hygiène au naturel), jardinage au naturel, modes de déplacement alternatifs au tout-voiture, …





Nos médiateurs mèneront également des sensibilisations en milieu scolaire, comme à l'école Ariste Bolon sur Le Port ou encore l'école de Saint-Leu centre.

Dans la dynamique du World clean up day, à la Saline-les-Hauts nos médiateurs participeront à l'opération à l'initiative du collège Célimène Gaudieux, de nettoyage dans le périmètre de l'établissement. Ils sensibiliseront les collégiens au respect de l'environnement et au tri des déchets. Cette opération est prévue le jeudi 17 septembre.

Comme chaque année, un grand jeu concours sera lancé à destination des écoles élémentaires, collèges et lycées de l'Ouest. Plus d'infos à venir…!

Durant toute cette semaine, le réseau kar'ouest fait la promotion des bonnes pratiques en matière de déplacements et de mobilité durable. Lutter contre le tout voiture, inciter à la pratique du vélo, à la marche à pied ou encore à l'utilisation des bus sont des sujets qui sont particulièrement mis en avant pendant cette semaine de la mobilité.

Gardons le lien et relevons de nouveaux challenges tous ensemble

Changer nos comportements en termes de déplacements, d’achats ou encore de protection de notre cadre de vie, … sont des défis que chacun d’entre nous a le devoir de relever. Aussi, kar’ouest déploie des campagnes d’information et de promotion des services et produits proposés par le réseau, dans les bus, en agences commerciales, en radio et sur le web…

Nout’ tout’ ansanm, nou yèm nout’ péi, nou Sèm la vie !