Sèm’ la vie : Nos médiateurs vous attendent !

Le TCO propose une sensibilisation unique sous l’intitulé Sèm’ la vie qui regroupe deux temps forts annuels programmés pour la deuxième année consécutive à la même période : la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM) et la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD).Les médiateurs du TCO seront présents sur leur stand « Consom’Acteur responsable » pour échanger avec les usagers autour de diverses thématiques telles que l’environnement, la mobilité ou encore la consommation :Saint-Paul : jeudi 16 septembre de 7h30 à 17h au Super U du centre-villeLa Possession : samedi 18 septembre de 7h30 à 17h au Leader PriceLe Port : dimanche 19 septembre de 8h30 à 12h30 au centre commercial Cap Sacré CœurTrois-Bassins : mercredi 22 septembre de 7h30 à 17h au Super USaint-Leu : samedi 25 septembre de 7h30 à 17h au Leclerc PortailD’autres actions sont aussi au programme, notamment des ateliers Jardinage au naturel (gratuits – sur inscription obligatoire en ligne) et des sensibilisations en milieu scolaire.Pour tout savoir sur ces temps forts, rendez-vous sur le site internet www.tco.re . Durant cette période, la collectivité partage également des astuces futées sur ses réseaux sociaux pour une mobilité et un environnement durables.Nout’ tout’ ansanm, nou yèm nout’ péi, nou Sèm’ la vie !