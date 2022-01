A la Une ... Selon le président du Conseil scientifique, un nouveau variant devrait arriver en septembre

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 21:51

Pour le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, la phase actuelle de l'épidémie, pendant laquelle le variant Omicron a été prépondérant, devrait "atterrir" vers la mi-mars et permettre un printemps (en métropole) moins tendu sur le front sanitaire.



"Je vois atterrir les choses plutôt vers la mi-mars, avec une baisse progressive très lente des hospitalisations et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser, avec une hétérogénéité selon les régions", a-t-il indiqué sur France Info.



Pour la suite, s'il s'attend à l'arrivée d'un nouveau variant vers le mois de septembre, après l'été métropolitain. Tout dépendra de son "type", selon Jean-François Delfraissy: "S'il est transmissible et de nouveau sévère, on serait de nouveau dans une situation très ennuyeuse".







