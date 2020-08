La grande Une Selon le préfet, la pollution par hydrocarbures de l'ile Maurice ne touchera pas La Réunion

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 6 Août 2020 à 22:12 | Lu 257 fois

Les autorités mauriciennes ont confirmé aujourd’hui qu’une fissure était apparue sur la coque du bateau MV Wakashio qui a fait naufrage sur les récifs de la pointe d'Esny à l'ile Maurice, et laissait échapper du fuel.



En conséquence, Jacques Billant, préfet de la zone Sud-Océan Indien a décidé d'activer une cellule de crise réunissant le bureau de l'action de l'état en mer de la zone maritime sud de l'océan indien, la direction de la mer de l’Océan Indien, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, la cellule diplomatique et l’état-major de zone de défense.



Cette cellule de crise est en lien permanent avec les autorités mauriciennes, notamment via l'ambassade de France à Maurice, afin d’analyser le soutien qui pourrait être apporté par les autorités françaises à l’île sœur dans la lutte contre cette pollution.



Ce soutien s’organise dans le cadre du plan de lutte sous-régional pour les pays de l’Océan indien occidental contre les pollutions du milieu marin par les hydrocarbures.



Par ailleurs, les services de prévision marine de Météo France ont effectué à partir d'un logiciel dénommé Mothy, dédié à la prévision de dérive d’hydrocarbure, une simulation de dérive de la nappe. Au regard des conditions météorologiques et de courant sur les 3 prochains jours, la pollution devrait rester localisée sur les côtes mauriciennes et ne toucherait pas la côte réunionnaise.



Il n’y a donc pas de risque à ce stade pour La Réunion, indique le préfet.





