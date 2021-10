A la Une . Selon la science, Dimitri Payet est l’un des 10 meilleurs joueurs au monde

À la veille de l’annonce des nominés pour le Ballon d’Or, une chaîne anglaise a réalisé un classement des meilleurs joueurs au monde depuis le début de saison. Le Réunionnais se trouve à la 10e place, loin devant Christiano Ronaldo et Leo Messi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 14:22

C’est demain vendredi 8 octobre que seront dévoilés les 30 nominés pour le Ballon d’Or 2021. À la veille de cette annonce, la chaîne anglaise Sky Sports a proposé son classement depuis le début de saison. Un classement basé sur la science puisque celui-ci s’articule autour d’un algorithme qui prend en compte la position de départ du joueur ainsi que 35 statistiques.



Selon ces critères, Dimitri Payet est classé à la 10e place. Par comparaison, Christiano Ronaldo est 365e et Lionel Messi pointe à la 1232e position.



La France en force



Avec 4 représentants, la France est le pays qui compte le plus de joueurs dans ce classement. Surtout, c’est Karim Benzema qui est le meilleur footballer actuel. Avec 9 buts et 7 passes décisives en seulement 8 matchs, le Madrilène fait un début de saison plus qu’exceptionnel. Killian Mbappé est lui 4e, tandis que le Montpelliérain Téji Savanier est à la 8e place.

🥇 Benzema

🥈 Salah

🥉 Haaland



Every player in Europe's top five leagues ranked so far this season 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2021



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur