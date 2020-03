La grande Une Selon Le Figaro, Emmanuel Macron va annoncer un report des élections au 21 juin et des mesures de confinement

Le Figaro annonce en exclusivité les mesures que s'apprêterait à annoncer ce soir le Président de la République.



A en croire le journal, lors d'une rencontre avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'avec les principaux chefs de partis et de groupes parlementaires, Édouard Philippe a proposé de geler le premier tour des élections municipales et de reporter le second tour au dimanche 21 juin 2020.



Toujours selon Le Figaro, la France envisage également un confinement à l'italienne, comme cela a été préconisé par le Conseil scientifique ce lundi.