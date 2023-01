Selly met le paquet sur l'insécurité et exclut l'idée d'une présidence tournante à la CIREST

Patrice Selly en chef de chantier. Le maire de Saint-Benoît et président de l’intercommunalité de l’Est a égrené l’ensemble des projets qui, soit arriveront à terme en 2023, soit se poursuivront à la faveur de finances retrouvées.



Comme nous l’évoquions au mois d'avril dernier, la ville de Saint-Benoît respire de nouveau sur le plan des finances.



La ville a "retrouvé une capacité d’investissement grâce aux efforts fournis depuis deux ans", s’en félicite Patrice Selly, élu en 2020. 17 millions d’euros figureront donc dans la colonne « investissement » dans le budget 2023.



Les administrés pourront bientôt toucher du doigt ce qui se cache derrière ces millions. Il s’agit notamment du projet de rénovation urbaine (PNRU) - et de la Cité Labourdonnais en particulier -, de la rénovation de l’école Denise Salaï, de celle de la maire annexe de Sainte-Anne et de sa salle des fêtes, d’équipements sportifs mais aussi de la réouverture de la piscine du Butor après rénovation.



Le début de l’année 2022 avait été marquée par des faits divers qui avaient pour point commun de s’être déroulés dans ou à proximité du quartier de Bras Fusil. Et d’autres incidents les mois suivants - comme des jets de galets sur les forces publiques - avaient épisodiquement rappelé à quel point le problème n’était pas réglé.



La mairie compte mettre le paquet cette année sur le volet sécuritaire. il s’agit de "l’une de nos priorités", confirme clairement le premier magistrat qui avait déjà fait montre d'une certaine fermeté l'an dernier en évoquant la piste de la suppression des allocations familiales en guise de réplique pour juguler le problème de la délinquance juvénile.



Souriez, vous êtes filmés !



Cette priorisation sur la sécurité se matérialisera par l’installation de 8 caméras de video surveillance à Bras Fusil et le recrutement de 3 policiers municipaux supplémentaires, le tout sur fond propre mairie de 400.000 euros.



Dans le même registre, Patrice Selly a informé ce vendredi matin au moment de présenter ses voeux à la presse qu’il avait soumis à l’Etat l’idée de créer une brigade de gendarmerie mobile sur le territoire de Bras Fusil. Il reste à voir si cette proposition sera retenue en haut-lieu.



A la manière de Saint-Benoît, les communes de la CIREST verront également des projets aboutir ou se poursuivre comme les "investissements importants prévus pour la modernisation de nos zones d’activité économique, l'extension de la ZA Paniandy, les travaux sur le réseau d’eau et la potabilisation avec 20 millions d’euros sur 4 ans et, enfin, des travaux sur le plan de la mobilité avec le transport en commun en site propre (TCSP) de Saint-Benoît", a-t-il énuméré.



Enfin, sur le plan de la gouvernance de la CIREST, Patrice Selly a prôné la stabilité à la tête de l'instance, ce qui revient à dire qu'il ferme la porte à un système de présidence tournante avec Saint-André, l'autre grande ville de la CIREST.