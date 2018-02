Sélection à l'université : Mobilisation devant le Rectorat mardi

Les organisations FSU, SNESUP, CGTR-Education section Université de la Réunion, Union nationale lycéenne de la Réunion, UNEF Réunion, FNEC FPFO, Sud éducation, SAIPER et Solidaires souhaitent montrer leurs revendications en manifestant, ensemble, devant le Rectorat de Saint-Denis.



Ils tendent à soutenir le parcours scolaire, aussi bien humainement, que financièrement. Ils seront accompagnés des personnels du supérieur et du second degré, mais aussi des étudiants eux-mêmes.



Ces organisations veulent notamment que le Baccalauréat soit toujours considéré comme un diplôme national et surtout comme le premier pass pour accéder au cap universitaire. Ce n’est pas un contrôle continu que les élèves passeront, mais bel et bien un diplôme en fin d’année scolaire.



Les futurs bacheliers devront avoir la possibilité de choisir leur établissement post-bac. C’est pourquoi ils exigent également que de nouvelles places soient créées dans ce premier cycle universitaire.



Ils invitent donc les Réunionnais au rassemblement, ce mardi matin 6 février, à 9h30, devant le Rectorat de Saint-Denis.