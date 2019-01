Séjour illégal : 45 clandestins arrêtés

Il s’agit de six travailleurs d’origine indienne et de 39 Bangladais



Une opération menée par les officiers du Passport and Immigration Office (PIO) qui a débuté vers une heure du matin.



Des maisons ont été perquisitionnées dans plusieurs régions de l'île, notamment à Plaine-Verte,Pamplemousses, Montagne-Longue, Melrose, Montagne-Blanche, Surinam, Mahébourg et Quatre-Bornes.



L'opération a pris fin vers 6 h 30 et les travailleurs ont été par la suite transportés au bureau du PIO à Port-Louis.



Ils seront traduits devant la justice sous une accusation provisoire de séjour illégal.



L'opération a été menée par l'inspecteur Sobrun sous la supervision de l'ASP Narendrakumar Boodram.