Seize "black bloc" arrêtés à Bordeaux avant une manifestation de Gilets jaunes

Dix hommes et six femmes, âgés de 19 à 45 ans ont été arrêtés samedi matin à Bordeaux en possession de matériels laissant penser qu'ils comptaient s'en prendre aux forces de l'ordre à l'occasion d'une manifestation des Gilets jaunes.



En milieu de matinée, de nombreux policiers de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont investi une maison de la banlieue de Bordeaux, louée pour le week-end sur Airbnb.



Les forces de l'ordre avaient apparemment été mis sur la piste des "black blocs" grâce à une information. Placés sous surveillance et filés, certains individus avaient été remarqués en train de peindre des tags antipolice sur les murs de plusieurs habitations de la capitale girondine reprenant l’acronyme ACAB (pour "all cops are bastards", soit "tous les flics sont des salauds").



Des allers-retours ont également été notés à la quincaillerie du coin dans la soirée



La décision a donc été prise d'intervenir rapidement, avant la manifestation des Gilets jaunes.



La porte a été défoncée à coups de bélier et les seize occupants n’ont pas eu le temps de réagir. Quelques minutes après, ils étaient tous menottés.



Les dix hommes et six femmes étaient venus en train ou en voiture de Gironde, mais aussi d’autres départements et d’autres régions de France.



Les perquisitions ont permis de découvrir des banderoles et des gants et masques de ski permettant de se protéger contre les gaz lacrymogène), mais surtout des armes et munitions de fabrication artisanale, des bouchons plantés de clous, destinés à crever les pneus des véhicules de police, un gros sac de bouteilles en verre vides et des produits chimiques restant à analyser, mais aussi, selon le parquet de Bordeaux, "des bouteilles remplies d’acide chlorhydrique, des mèches et des boules d’aluminium, attirail communément utilisé par la mouvance contestataire pour attenter à l’intégrité physique des forces de l’ordre en jetant sur ces derniers des cocktails Molotov confectionnés avec ce type de produits". "L’aluminium génère une réaction chimique avec l’acide, la mèche incendie le contenu du récipient et le mélange explose, a indiqué le parquet de Bordeaux. Les policiers sont alors aspergés d’acide".



Les seize hommes et femmes interpellés ont, durant leur garde à vue, "reconnu qu’ils s’étaient retrouvés en vue de la manifestation de l’après-midi, a révélé la procureure de la République de Bordeaux. Aucun ne revendique cependant la propriété des objets retrouvés en perquisition".



"Cinq d’entre eux sont connus de la justice", a précisé le parquet de Bordeaux, pour participation à un attroupement avec arme et dissimulation de visage, pour violences avec arme ou encore pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. D’autres ont été vus et remarqués à l’occasion de manifestations de Gilets jaunes ou du dernier G7, à Biarritz. Tous ont été déférés lundi au parquet de Bordeaux. Une information judiciaire pour "dégradation et association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et des violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique" a été ouverte.



Des réquisitions de placement en détention provisoires ont été prises à l’encontre de l’ensemble des seize activistes. Seuls trois d’entre eux, cependant, en pris la direction de la prison. Les autres ont été placés sous contrôle judiciaire.