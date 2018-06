Séismes à Mayotte : Une cellule d’aide médico-psychologique et une mission scientifique d’ampleur demandées

Plus de 1 400 séismes en un mois. La délégation aux Outre-mer a décidé d’interpeller Annick Giradin, la ministre, sur cette situation exceptionnelle. Les députés mahorais Ramlati Ali, Mansour Kamardine, Raphael Gerard, député de Charente-Maritime, et Olivier Serva, député de la Guadeloupe demandent ainsi la mise en place d'une cellule d'aide médico-psychologique et d'une mission scientifique d'ampleur.



"Ces séismes d'amplitude exceptionnelle menacent aujourd'hui de causer des dégâts conséquents à Mayotte. La plupart des habitations présentent de nombreuses fissures et des risques d'effondrement et de nombreux mahorais préfèrent aujourd'hui dormir à la belle étoile, de crainte de voir leur toit s'écrouler sur leur tête."



Selon la délégation, "un sentiment d'abandon d'une partie de la population traumatisée par les secousses' émergerait malgré les mesures de fermeture de certains établissements scolaires dont le collège de Dembéni. "Mais cela pourrait empêcher les jeunes mahorais de passer les épreuves nationales du brevet prévues le 28 juin dans de bonnes conditions".



Quant aux deux missions scientifiques, "les conclusions sont peu concluantes", jugent les députés qui demandent "la mise en place d'une mission scientifique d'ampleur à l'instar de celle envoyée en Guadeloupe par l'Ifremer en avril 2017".