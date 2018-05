Séisme record à Mayotte : 3 personnes blessées, grosse frayeur pour les habitants

Le séisme - dont la magnitude est estimée à 5,8 sur l'échelle de Richter par le BRGM - qui a touché Mayotte mardi soir a fait 3 blessés légers, selon la préfecture du 101 département français. Il s'agit du séisme le plus intense jamais ressenti sur l'île, secouée depuis le 10 mai par une crise sismique. Une autre secousse, de moindre intensité (4,7), a par ailleurs été enregistrée dans la nuit.



"L’analyse des signaux enregistrés à Mamoudzou depuis le début de la crise jeudi, montre un déplacement progressif des épicentres vers l’Est", a précisé le BRGM dans un communiqué relayé par Les Nouvelles de Mayotte. Le bureau des recherches géologiques et minières se veut rassurant. Il rappelle "que des séismes d’une magnitude équivalente à ceux déjà ressentis sont toujours possibles" et précise que les intensité de ces tremblements de terres sont "trop faibles pour générer un tsunami".



Hier soir, "de nombreux habitants ont eu une grosse frayeur et dans plusieurs maisons des objets sont tombés accentuant encore la peur. Aucun dégât sur des habitations n’a été constaté", termine le BRGM.