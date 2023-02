A la Une . Séisme en Turquie et en Syrie : Le bilan provisoire monte à plus de 1.000 morts

Alors que les secours s’activent toujours pour tenter de sauver des habitants prisonniers des décombres, Recep Tayyip Erdogan a annoncé que le bilan provisoire des victimes passe à 912. En Syrie, le régime de Bachar Al-Assad affiche un premier décompte de 320 victimes dans les zones qu’il contrôle. Par NP - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 14:42





Les images qui proviennent du pays montrent de vraies scènes de désolation. Le froid et la neige viennent également compliquer les recherches des secouristes. Les températures risquent de faire perdre connaissance aux victimes piégées sous les décombres.



Survenu ce lundi matin à 4h17, heure locale, (5h17 à La Réunion), le séisme d’une magnitude de 7,8 a durement touché le sud de la Turquie et le Nord de la Syrie. L'épicentre du séisme se situe à Pazarcik, dans le sud-est de la Turquie, non loin de la ville de Gaziantep.



La Syrie est également durement touchée, avec des immeubles effondrés à Alep, à Hama ou Lattaquié. Dans les zones contrôlées par les rebelles, proches ou pas de la Turquie, le décompte des victimes est confié aux casques blancs. De nombreux Syriens d’Idlib, la grande ville du Nord contrôlée par les djihadistes d’HTS, s’insurgent de la fermeture du poste-frontière, bloquant ainsi les blessés en Syrie. Terrifying scenes from Kahramanmaraş city in Turkey pic.twitter.com/W3uiLPOdxg

— Emily Wither (@ewither) February 6, 2023

🇹🇷⚡FLASH - Les maisons continuent de s'effondrer après le tremblement de terre en #Turquie, les images montrent le moment de l'effondrement dans la ville de #Sanliurfa. pic.twitter.com/OFlOqtB2Ra

— Neodia (@NeodiaFr) February 6, 2023