A la Une ... Séisme à Saint-Denis ce matin

L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise annonce qu'un tremblement de terre est survenu ce mardi matin sur le chef-lieu. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 10:05 | Lu 749 fois





Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 7 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde, à 10 km de profondeur. Sa magnitude a été mesurée à 1.8 sur l'échelle de Richter.



Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est isolé et est d'origine tectonique.



L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise lance un appel à témoignages sur les séismes ressentis: les intensités réelles (effets d'un séisme en un lieu donné) ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti ce séisme, même faiblement, vous êtes invités à le signaler au BCSF (Bureau Central Sismologique Français) sur le site



La Réunion, terre de séismes



Les tremblements de terre sont plutôt fréquents à La Réunion. On en a dénombré 3 l'année dernière. Deux d'entre eux sont survenus à moins de 20 jours d'écart, entre

