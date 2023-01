A la Une . Seine-et-Marne : Quatre heures après avoir passé son permis, il achète une voiture et se fait arrêter

Quatre heures après avoir passé le permis, un jeune homme de 20 ans se fait arrêter au volant de sa nouvelle voiture par les gendarmes de Seine-et-Marne. Ce jeune conducteur en infraction avec la loi a écopé de 1.000 euros d'amende. Par P.J - Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 à 09:40

Manque de bol pour ce jeune homme de 20 ans. Les faits se déroulent en Seine-et-Marne. Le vendredi 6 janvier, quatre heures après avoir passé l’examen du permis de conduire, il se fait attraper par les gendarmes au volant d’une voiture dont il venait de faire l’acquisition, rapporte Le Parisien.



Un surplus de confiance aurait eu raison du jeune conducteur. Vers 8h30 du matin, le jeune homme passe son examen du permis de conduire. Satisfait de sa prestation, il décide sans perdre de temps, ni attendre le résultat, d'aller s’acheter une voiture. À 12h40, un certificat de cession atteste qu’il a signé l’acte d’achat. Toutefois, vers 16h, sans qu'il n'ait eu le résultat de son permis, il aperçoit des gendarmes à un feu rouge de Châtelet-en-Brie et décide de faire demi-tour. Il sera dans la foulée rattrapé par les forces de l’ordre.



Le jeune de 20 ans s'en est sorti avec deux amendes forfaitaires délictuelles, l’une pour défaut de permis de conduire et l’autre pour défaut d’assurance, pour un total de 1.000 euros.



"N’importe qui peut acheter une voiture ou même un camion sans présenter son permis de conduire au vendeur. Il n’y a que les assurances qui le demandent", précise le chef d’escadron Lebland de la compagnie de gendarmerie de Melun dans les colonnes du Parisien.