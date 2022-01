Seine-et-Marne : Le corps d'un enfant retrouvé dans une valise

Un enfant de 10 ans a été retrouvé mort, à proximité de sa maison à Ferrières-en-Brie, département de Seine-et-Marne en région Île-de-France. Sa mère est recherchée.



Son corps a été retrouvé dans une valise jetée dans une benne à gravats à une centaine de mètres du pavillon familial. L’enfant a vraisemblablement été tué par sa mère à son domicile.



Des traces de sang ont été retrouvées au domicile du couple. Un couple qui, dans un contexte de séparation, vivait toujours sous le même toit.



C’est le père qui a signalé la disparition de son fils et de sa femme âgée de 33 ans, mercredi soir. Dès lors, un dispositif "important" a été déployé le lendemain "avec l'engagement des services de pompiers et de police, de brigades canines, fluviales et drones", indique la procureure de la République de Meaux. Le corps sans vie de l'enfant a été découvert en fin de matinée de jeudi.



Le corps de l’enfant présentait plusieurs lésions graves, très vraisemblablement provoquées par une arme blanche.



La mère de cet enfant est recherchée par les forces de l’ordre.