Seine-St-Denis : Un adolescent de 12 ans tué à coups de barre de fer dans une bagarre de rue

Un adolescent âgé de 12 ans est décédé après avoir reçu des coups de barre de fer, notamment aux jambes, lors d'une violente bagarre de rue entre bandes rivales, samedi, dans la ville des Lilas (Seine-Saint-Denis).

Ces bagarres sont de plus en plus fréquentes. Samedi, une vingtaine d'individus se sont affrontés à coups de barres de fer et de bâtons.



La victime est décédée dimanche. Deux adolescents ont été placés en garde à vue, mais ont rapidement été relâchés. Il se serait apparu qu'ils faisaient plutôt partie des victimes.



Une enquête est en cours.