A la Une .. Seine-Saint-Denis : Un éboueur ressuscité finit par décéder

Fin mars, l’homme de 66 ans déclaré mort d’une crise cardiaque a présenté des signes de vie une demie-heure plus tard. En coma anoxique, il est décédé finalement cette semaine. Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 08:40





En coma anoxique, il est finalement décédé cette semaine. Un phénomène médical extrêmement rare nommé le "phénomène de Lazar". Il tire son nom de l'histoire du personnage biblique Lazare de Béthanie, sorti vivant de sa tombe quatre jours après son décès. Dans la réalité et la plupart des cas, le patient touché par ce phénomène trouve la mort peu de temps après. L’homme travaillait dans une entreprise spécialisée dans la collecte et le tri des déchets. Très tôt le 29 mars, avant même de prendre son poste, l’éboueur a fait un malaise cardiaque. Durant une heure, les secours ont prodigué des soins avant de constater sa mort.Mais une demi-heure après, les forces de l’ordre constatent avec stupeur que l’homme donne encore des signes de vie. De retour sur place, le Samu tient effectivement un pouls. L’éboueur est transporté à l’hôpital de Montfermeil dans un état désespéré, relate la presse nationale.En coma anoxique, il est finalement décédé cette semaine. Un phénomène médical extrêmement rare nommé le "phénomène de Lazar". Il tire son nom de l'histoire du personnage biblique Lazare de Béthanie, sorti vivant de sa tombe quatre jours après son décès. Dans la réalité et la plupart des cas, le patient touché par ce phénomène trouve la mort peu de temps après.