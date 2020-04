Seine-Maritime: Les gendarmes découvrent 42 motos et scooters volés dans un poids lourd

Les gendarmes, ont intercepté en Seine-Maritime, un poids lourd qui transportait 42 motos et scooters volés en Île-de-France. Cette impressionnante saisie à eu lieu vendredi dernier grâce aux militaires du Peloton motorisé de Bourg-Achard (Eure) qui ont tendu un piège aux voleurs rapporte Actu17.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion est parti de Dreux (Eure-et-Loir) en direction du Havre où le chargement devait être acheminé vers l'Afrique. Afin de localiser le chargement, les enquêteurs avaient placé des balises de géolocalisation sur certaines motos et scooter pour que le piège fonctionne. Une enquête est en cours pour établir les liens et interpeller les commanditaires.



La société de transport ainsi que le chauffeur ne sont pas mis en cause pour le moment.