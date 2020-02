Courrier des lecteurs Ségo, la Mère - sup, et les profs pédophiles

Ne vous offusquez pas de ce sobriquet, il figure sur la liste des sobriquets attribués aux politiques.



En préambule, je voudrais dire que j'ai fait toute ma carrière d'enseignant à la Réunion, à des niveaux différents.



C'est pourquoi je suis sensible aux déclarations récentes de Ségolène Royal. Et je comprends l'attitude de révolte des parents d'élèves, et le questionnement des enseignants.



Le 31 janvier, sur RMC et au Micro de Jacques Bourdin, Ségo balançait une petite phrase qui a déclenché l'Ire des ultra-marins :

Alors qu'elle était ministre déléguée à l'Enseignement Scolaire de 1997 à 2000, elle a mis fin à " la loi du silence concernant la mutation de professeurs pédophiles en outre mer et dans des villages ruraux " ! Ce, en diffusant la circulaire du 26 Août 1997 qui stipule que tout éducateur ayant connaissance d'actes relevant de la pédophilie, devait les dénoncer à la Justice, étayés de faits précis.



Comment a-t-elle eu connaissance de cette Omerta ? Bien sûr, il y a eu des "fuites". Mais comme le dit Michel Blanquer au sujet de cette annonce : " il n'y a aucun élément probant, ce sont des soupçons " !



L'accusation de pédophilie est grave. .Si l'acte pédophile est confirmé, c'est un crime relevant de la Justice ! L'auteur est passible d'emprisonnement et d'une forte amende.



En outre, s'il est fonctionnaire d'Etat, il est révoqué !



Là où je m'interroge, c'est cette Omerta qui n'en est pas une, ces profs soupçonnés sans preuves, sur dénonciation infondée.



Il semble que Ségolène se soit engagée sur des rumeurs, dans son excitation pathologique, que l'on retrouve lors de son interview sur RMC.



Un vérification judiciaire s'impose, bien sûr ! Mais il est déjà bien tard, le mal est fait .



Je ne suis pas juriste , peut-être naïf, mais j'aimerais qu'on m'explique. Alain NIVET Lu 51 fois







Dans la même rubrique : < > Est-il plus grave pour un homme de tuer sa femme que pour une femme de tuer son mari ? Ou quand l'inégalité entre les sexes devient intolérable Au revoir Roger