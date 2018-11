"Séga Gilets Jaunes" : Les artistes inspirés par le mouvement

Si les Réunionnais ont pu manquer de carburants ou de produits de première nécessité depuis le début du mouvement des gilets jaunes, les artistes eux ne manquent certainement pas d’inspiration.



Plusieurs chansons sur le thème de la mobilisation ont fait leur apparition la semaine dernière, et ce matin le clip "Séga Gilets Jaunes" du groupe Ségaté est apparu sur les réseaux sociaux. Le groupe polémique avait déjà fait parler de lui avec un morceau sur l’affaire de la "ceinture Kaporal" ou du changement de bouteille d’une célèbre bière locale.



À travers ce nouveau titre, ces artistes espèrent pouvoir faire entendre la cause des gilets jaunes au préfet notamment : "Dans ce morceau on reprend les principales revendications listées par le brainstorming des gilets jaunes de la Réunion, le but étant de mettre des paroles simples et une mélodie entêtante et entraînante qui sera reprise lors des manifestations des gilets jaunes" explique Piouf, le chanteur du groupe.



Car si la chanson est engagée, les musiciens souhaitent aussi apporter de la bonne humeur à la manifestation, indique Thomas le batteur du groupe : "Nous veut fait danse les gars sur rond point avec un son conscient" .