A la Une . Sega"El s'essaie au kompa

La spécialiste du séga ajoute une nouvelle corde à son arc avec "Ensamb mwin", un kompa romantique. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 2 Décembre 2021 à 08:56

"Dans' samb mwin, enlace a mwin", chante Sega"El sur un kompa composé par Tox. La Dionysienne habituée du séga se lance dans un nouveau style musical. Une transition réussie pour un tube qui va rythmer les soirées des fêtes de fin d'année.



Le clip a été réalisé par Denis Ramjane et le tout a été produit par le Kartel Prod.







Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur