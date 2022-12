Communiqué Seeds et UNITEC s’associent pour accompagner les start-ups réunionnaises

Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 15:46

Le communiqué:



L’incubateur réunionnais Seeds s’associe avec l’incubateur métropolitain UNITEC pour offrir gratuitement aux porteurs de projet de La Réunion une formation de haut niveau et une ouverture vers le marché hexagonal.



Seeds est un incubateur créé à La Réunion en 2016. Il a accompagné une centaine de porteurs de projet sur le territoire et permis de lever près de 10 millions d’euros de financement. Unitec est l'une des principales structures d'accompagnement des start-ups de la région bordelaise (www.unitec.fr). Elle a contribué à la création de 630 start-ups sur son territoire. Forte d'une équipe de 12 start-ups managers, Unitec conseille sur trois filières, numérique, sciences de la vie, sciences de l'ingénieur, en accompagnant de l'idée à la création de l'entreprise, dans sa structuration et son développement, dans sa croissance stratégique et dans son passage à l'échelle via l'accélérateur UP GRADE Nouvelle-Aquitaine.



Les 2 structures ont signé un partenariat afin du mutualiser certaines compétences et ressources, ainsi que créer des ponts entre l’écosystème start-up réunionnais et celui de Nouvelle-Aquitaine. La première action de ce partenariat est la mise en place d’un programme d’incubation commun.



Ce premier programme débutera le 6 janvier 2023 ; il sera composé de 11 sessions de formation, dont 6 seront assurées par Unitec et 5 par les équipes de Seeds. Les sessions auront lieu tous les vendredis de 12h à 15h (heure de La Réunion) et se dérouleront dans les locaux de Seeds à Sainte-Marie. Ce programme doit permettre à chaque porteur de mener à bien son projet, de la définition de sa proposition de valeur à l’étude de marché, en passant par la propriété intellectuelle ou les bases de la finance d’entreprise. Les sessions de formations seront complétées par des ateliers pratiques et des exercices concrets à réaliser chaque semaine. Plus qu’une incubation classique, ce programme permettra aux porteurs de projets de La Réunion de se connecter à l’écosystème métropolitain et d’échange avec des porteurs de l’hexagone.



Pour rejoindre le programme d’incubation UNITEC/Seeds vous pouvez candidater sur www.seeds.re ou en envoyant directement un mail à l’adresse contact@seeds.re