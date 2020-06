Municipales 2020 Séduisante, l'idée d'un recomptage des voix à l'Etang-Salé ne pourra pas se faire mais...

Une voix. C'est ce qui a permis à Jean-Claude Lacouture de remporter les élections municipales à l'Étang-Salé ce dimanche 28 juin. Alors que Gilles Clain, colistier du candidat malheureux Mathieu Hoarau, avait indiqué hier soir vouloir déposer un recours, la préfecture donne ce lundi des précisions à tous ceux qui espéraient un recomptage complet des bulletins. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 17:06 | Lu 4471 fois

La situation était tellement rarissime dimanche soir dans la salle du conseil municipal de l'Etang-Salé que la rumeur a couru quelques longues minutes.



Devant l'incertitude que représentait cet écart minimal d'une voix entre Jean-Claude Lacouture (4098 voix) et Mathieu Hoarau (4097 voix), la question d'un "recomptage" - à la manière des élections américaines en 2000 - a parcouru toute l'assemblée installée dans la salle municipale et bien au-delà des limites de l'Etang-Salé...



Dans la nuit, la préfecture nous confirmait qu'aucune délégation sous-préfectorale de Saint-Pierre n'avait été programmée pour une "descente" en mairie lundi matin afin de procéder au recomptage de l'intégralité des 8540 enveloppes ouvertes durant le dépouillement.

Mathieu Hoarau a encore une carte en main



"La procédure électorale ne prévoit pas de recomptage des voix d'un scrutin électoral par les services de l’Etat. Les services de l'Etat opèrent un contrôle des procès-verbaux afin de s'assurer de la complétude des pièces transmises ainsi que de relever les éventuelles observations et réclamations portées par les membres composant les bureaux de vote", confirme sans discussion possible la préfecture de La Réunion.



En cas de contestation, la règle demeure celle applicable en droit public pour toute personne qui a "intérêt à agir", comme le veut la notion consacrée par le droit administratif. En l'espèce, il appartient à Mathieu Hoarau de saisir le tribunal administratif d'un éventuel recours contestant les résultats.



Une possibilité qui n'a pas échappé à la tête de liste puisque son colistier Gilles Clain a déjà fait savoir, quelques minutes après la proclamation , que la liste "La voix du citoyen" ne tarderait pas à enclencher les hostilités judiciaires. Une sorte de troisième tour en quelque sorte, mais devant le juge cette fois...