Sécurité sociale: L'emploi à La Réunion sacrifié

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion supprime les emplois par dizaines. Plus de 130 plus précisément, dont pratiquement 100 postes de production, et ce n’est sans doute pas fini !



Cette suppression d’emplois, qui est motivée par la "mutualisation" de certaines tâches de production, est réalisée sans plan social. Si je décode pour les lecteurs, cela signifie qu’il n’y a que des "départs naturels", plus ou moins forcés (je sais de quoi je parle !) et des licenciements.



Ces derniers se multiplient, dans un contexte de délation et de terreur, sur fond de désaccord entre les organisations syndicales qui ne peuvent donc agir ensemble.



La "mutualisation", cela signifie "faire faire par d’autres" les tâches qui étaient réalisées ici.



Que l’on ne se méprenne pas. Je ne suis pas opposé à ce moyen de faire des économies d’échelle, utilisé déjà dans de nombreuses autres entreprises, dont les banques. Pour autant que le service aux usagers (on n’ose plus dire clients) ne soit pas dégradé. Ici, ce n’est pas de dégradation dont il s’agit, mais d’un total anéantissement. Au fait, c’est quoi les usagers ? C’est qui ? Les réunionnais et les entreprises réunionnaises, sauf erreur de ma part.



Donc, je ne suis pas opposé à la mutualisation. Mais il faudrait que l’on m’explique pourqoi on sacrifie les emplois à La Réunion, pour en sauvegarder dans les organismes hexagonaux qui effectuent les tâches qui étaient réalisées par des agents de la CGSS.



N’est-ce pas à La Réunion que le chômage est le plus préoccupant ? De ce seul point de vue, il eut été préférable de sacrifier 10 emplois ici et là, dans l’Hexagone, pour préserver les emplois à La Réunion. Je n’ose imaginer que le directeur général aurait "acheté" une exfiltration extrêmement positive en échange de toutes ces restitutions de postes et de tous ces licenciements.



Serait-ce que les agents de la Caisse Générale de La Réunion ne sont pas assez compétents, pas assez qualifiés, pas assez performants ? Tout au long de ma carrière, j’ai pu constater exactement le contraire. On fait ici, en moyenne,mieux qu’ailleurs voire beaucoup mieux, car la proximité donne tout son sens à l’action.



Dans tout cela, je trouve désespérant que le Conseil d’administration soit totalement passif. Il se réunit peu, et est submergé par des "affaires" qui ne concernent si possible que de très loin le fonctionnement de la Caisse. Sauf qu’il a donné son accord, et devrait le donner à nouveau, à la signature des contrats avec les organismes nationaux. Il agrée donc toutes ces suppressions d’emplois.