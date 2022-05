A la Une . Sécurité routière au travail : La Police nationale développe une culture partagée

Dans le cadre des journées de la sécurité routière au travail, la Police nationale a organisé un perfectionnement à la conduite des deux roues motorisée en début de semaine. Par NP - Publié le Jeudi 12 Mai 2022 à 07:14

Dans le cadre des journées de sécurité au travail, la Police nationale a organisé un perfectionnement auquel 25 motards ont participé.



Des salariés de la Sodiparc, mais également des policiers municipaux, nationaux et des particuliers ont répondu présent.

Au programme, cours théoriques, ateliers pratiques, maniabilité des engins à allure lente, évitement et freinage d'urgence, équilibre et dosage de l’accélérateur, trajectoire de sécurité sur route ouverte à la circulation

Ces journées sont donc l’occasion de développer une culture partagée de sécurité routière. En présence de Monsieur Ottman Zaïr, directeur de cabinet du préfet de La Réunion, cette manifestation encadrée par la brigade motorisée de la Police nationale a connu un vif succès.