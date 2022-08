A la Une . Sécurité routière : Un jeune automobiliste flashé à 153 km/h au lieu de 70

Ce mercredi 03 août après-midi, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière ont réalisé un contrôle avec pour objectif principal les deux-roues motorisés mais également les nuisances sonores. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 08:41

Lors de ce contrôle, 38 infractions ont été constatées en deux heures de contrôle dont six conduites sous l’emprise de stupéfiants, une conduite malgré une suspension du permis de conduire, deux défauts de permis de conduire et un défaut d’assurance.



14 nuisances sonores et pollution, six non-port de la ceinture, deux non respect d’un « Stop », et six infractions diverses concernant l’équipement des pilotes de deux-roues ou des véhicules ont été déplorés. Six délinquants routiers ont fait l’objet d’une rétention du permis de conduire et sept véhicules ont été placés en fourrière.

Retour sur les lieux du drame



Parmi eux, un jeune conducteur a été contrôlé en excès de vitesse supérieur à 50km/h. Il roulait à153km/h sur une portion de route imitée à 70. Ce dernier, s’est vu retirer son permis de conduire immédiatement et sa voiture a été placée en fourrière.



Dans le cadre de l’opération « Retour sur les lieux du drame » suite à l’accident mortel impliquant un pilote de deux-roues motorisés, le 03 juillet dernier, sur la RN.2 à Ste-Marie, les motocyclistes de la brigade motorisée de St-Benoît ont réalisé dans la soirée d'hier un contrôle vitesse sur cette zone où la vitesse est limitée à 70 km/h actuellement.



Quatre infractions à la vitesse comprises entre 40km/h et 50 km/h ont été constatées entraînant la rétention immédiate du permis de conduire des conducteurs concernés.