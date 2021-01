A la Une . Sécurité routière : Un Dionysien interpellé ivre, sous cocaïne et sans permis

Malgré des pousses moins fréquentes, les policiers ont procédé à des contrôles dans la nuit de vendredi à samedi sur le boulevard Leopold Rambaud à Saint-Denis. 18 infractions ont été relevées. Par PB - Publié le Samedi 30 Janvier 2021 à 07:42 | Lu 1141 fois

La police, "comme la semaine dernière, comme annoncé et comme toutes les fins de semaine" rappelle-t-elle, a procédé à un contrôle routier cette nuit sur l'axe du Boulevard Léopold Rambaud à Saint-Denis. Un lieu de courses motorisées hors de tout cadre règlementaire qui semble depuis quelque temps moins fréquenté par les adeptes de ces "pousses".



Les effectifs de la Délégation Départementale de la Sécurité Routière de la Police Nationale poursuivent néanmoins leurs efforts.



Une quinzaine de policiers issus du Groupe de Sécurité Routière, de la Formation motocycliste et de la Section d'Intervention et l’unité cynophile, à la recherche de produits stupéfiants, étaient mobilisés sur réquisition du Parquet de Saint-Denis.



Dix-huit infractions ont été relevées. Seize contraventions concernaient des échappements bruyants ou générant des fumées excessives et des feux non conformes. Une petite quantité de cannabis séché et un poing américain ont été saisis à une conducteur qui circulait sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. L’homme a accumulé d'autres infractions auparavant: téléphone tenu en main, excès de vitesse, non-respect d'un stop, non-port de la ceinture... Son permis de conduire ne disposant de plus aucun point lui a été retiré. Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été immobilisé.



"Ces contrôles se poursuivront", préviennent les forces de l’ordre.