A la Une . Sécurité routière : Téléphone au volant, mort au tournant, 103 infractions relevées en 5 jours

Dans le cadre de la sécurité routière, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoit ont mené une semaine de contrôles sur le thème des "distracteurs". Le téléphone au volant est malheureusement à l'honneur avec pas moins de 103 infractions. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 08:37

Du 12 au 17 décembre dernier, les gendarmes de la compagnie Saint-Benoit, accompagnés de la Brigade Motorisée (BMo), ont conduit une opération de sécurité routière sur le thème des "distracteurs". Ces opérations qui ont été réalisées de Sainte-Marie à Sainte Rose, ont permis aux militaires de la gendarmerie de réprimer les comportements accidentogènes de très nombreux automobilistes.



En l'espace de 5 jours, ce ne sont pas moins de 128 infractions qui ont été relevées, dont une très forte majorité pour les conducteurs faisant usages de leurs téléphones :



- 103 usages de téléphone au volant ;

- 1 non-respect des distances de sécurité ;

- 1 conduites sous stupéfiants ;

- 6 non port de la ceinture de sécurité ;

- 3 défaut d'assurance ;

- 1 non-respect de la signalisation ;

- 2 émissions de fumées ;

- 2 non observation de STOP ;

- 2 conduite sans Permis

- 1 stationnement dangereux ;

- 1 circulation sans rétroviseur ;

- 2 Inobservation feu rouge ;

- 1 vitre sur-teintée ;

- 1 non-port de gants ;

- 1 défaut de contrôle technique.



