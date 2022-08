A la Une . Sécurité routière : Près de 600 infractions relevées par les forces de l'ordre tout au long du week-end

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR), avec l'appui des des brigades territoriales, ont mené des actions de lutte contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Le nombre d'infractions relevées est impressionnant, plus de 300, pour une soixantaine de rétention de permis. Par NP - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 06:52

Dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 août 2022, de 20h à 00h00 et 01h00 à 06h00, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires de la réserve opérationnelle et de la compagnie gendarmerie de St-Benoit sur son secteur, ont mené trois opérations de contrôle routier, sur les axes de l’île réputés accidentogènes, ainsi que sur les zones à forte fréquentation d’usagers, notamment à proximité des discothèques de la façade ouest. A cet effet, 59 infractions ont été constatées, dont 34 alcoolémies, 8 conduites sous stupéfiants, 5 conduites sans permis, 4 défauts d’assurance, 1 vitesse excessive, 2 ceintures, 5 nuisances sonores et émissions de fumée, 1 refus d’obtempérer. Ayant motivé 32 rétention de permis, 54 immobilisations et 15 mises en fourrière.



Lundi 15 août 2022, de 9h00 à 13h00, une vaste opération de sensibilisation au risque routier a été réalisée par les militaires de l’EDSR, sur quatre postes de contrôles simultanés, en présence des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des médias. Au cours de ce service, 18 infractions ont été relevées, dont 1 conduite sous stupéfiant, 5 vitesses, 1 ceinture, 1 téléphone, 1 défaut de contrôle technique, 3 échappements libres, 1 émission de fumée polluante, 1 pneu lisse, 1 défaut de plaque minéralogique, 1 vitre véhicule teintée non conforme, ayant mené à 2 rétentions de permis, 2 immobilisations et 1 mise en fourrière.

De leur côté, les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 12 au 15 Aout 2022 permettant de relever 290 infractions dont 23 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 8

(taux compris entre 0.46 et 0.92 mg / l d'air expiré)

- Défaut d'assurance : 4

- Défaut de permis de conduire : 10

- Refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie ou de produits stupéfiants : 1



150 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 267 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- Excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou défaut de maîtrise de la vitesse : 17

* 2 Roues : 1

- Feu rouge / Stop / Priorité : 38

- Défaut de contrôle technique : 16

- Défaut de Brevet de Sécurité Routière : 3

- Défaut d'équipement : 3

- Défaut de port du casque : 4

- Défaut de port de la ceinture de sécurité : 5

* Passager : 1

- Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation : 12

- Franchissement de ligne continue : 2

- Autres : 165